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(yeniden) TUZLA'DA ALEV ALEV YANAN YAT BATTI: 3 KİŞİ KURTARILDI

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı

12 Ağustos 2018 19:39

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA
Tuzla\'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı
İstanbul\'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı\'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.  

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