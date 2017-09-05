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(YENİDEN) Türkiye - Sırbistan: 74-80 (Avrupa Basketbol Şampiyonası)

İSTANBUL, (DHA)   Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Sırbistan'a 80-74 mağlup olarak üçüncü mücadelesinde ikinci mağlubiyetini aldı

05 Eylül 2017 02:05

İSTANBUL, (DHA)


 

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Sırbistan\'a 80-74 mağlup olarak üçüncü mücadelesinde ikinci mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Sırbistan, ilk çeyreği 8 sayılık farkla 21-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta maça ortak olan ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 5 sayı geride kapattı: 36-31

Üçüncü çeyrekte farkı tekrardan 8\'e çıkaran Sırbistan, son periyoda 53-45\'lik üstünlükle girdi.

Son periyotta milliler olağanüstü bir mücadele gösterse de, güçlü rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı ve Sırbistan mücadeleyi 80-74 kazandı. Bu sonuçla birlikte Sırbistan üçüncü maçında ikinci galibiyetine ulaşırken, milliler turnuvadaki ikinci yenilgisini tattı.

Maçın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Türkiye\'den Melih Mahmutoğlu olurken, Sırbistan\'dan Bogdan Bogdanovic 17 sayı üretti.

Milliler yarın (5 Ağustos Salı) saat 21.00\'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan bugün şampiyonada oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

C GRUBU

Macaristan - Çekya: 85-73

Karadağ - Hırvatistan: 72-76

İspanya - Romanya: 91-50

D GRUBU

Letonya - Büyük Britanya: 97-92

Belçika - Rusya: 67-76

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