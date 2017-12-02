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(yeniden) TOPBAŞ'TAN 'REZA ZARRAB'  AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş resmi twitter hesabında ABD'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklama yaptı

02 Aralık 2017 16:36

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş resmi twitter hesabında ABD\'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklama yaptı. Kadir Topbaş, \"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir.
Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır\" dedi.
Topbaş\'ın twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
\"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır. 17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan  şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir .Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye\'ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar. Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye\'dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir. Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur. Türkiye\'ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan\'ın güçlü liderliğidir. \"Bugün, Türkiye\'nin milli haysiyetine saldıranlara \"Dur\" deme günüdür\"


Görüntü Dökümü:
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- Topbaş\'ın tweetlerinden görüntüler 

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