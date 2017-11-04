(yeniden)- ŞİLE'DEKİ GEMİ KAZASINDA ÖLEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan gemide cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük, İstanbul\'da toprağa verildi. Baba ile oğlu için Beyoğlu\'ndaki Kırmızı Minare Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ile oğulun tabutlarının üzerine Türk Bayrağı örtüldü. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenazeleri Hasköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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Camiden görüntü
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Cenazelerin cenaze aracına konulması
Cenazeler üzerindeki Türk Bayrağı
Cenaze araçlarının mezarlığa gidişi
04.11.2017 - 16.35 Haber Kodu : 171104139