(yeniden)- ŞİLE'DEKİ GEMİ KAZASINDA ÖLEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan gemide cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük, İstanbul\'da toprağa verildi. Baba ile oğlu için Beyoğlu\'ndaki Kırmızı Minare Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ile oğulun tabutlarının üzerine Türk Bayrağı örtüldü. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenazeleri Hasköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Camiden görüntü

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerin cenaze aracına konulması

Cenazeler üzerindeki Türk Bayrağı

Cenaze araçlarının mezarlığa gidişi

04.11.2017 - 16.35 Haber Kodu : 171104139