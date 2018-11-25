Yeniden rektör atanan Çamsarı, tebrik için çiçek istemedi, camiye yardım istedi

23 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesini istemedi. Rektör Çamsarı, bunun yerine cami yaptırma derneğine bağışta bulunulmasını istedi. Çamsarı'nın isteği üniversitesinin resmi web sitesinde duyuruldu.

Barış akademisyenlerinin sözleşmesini feshetmişti

Prof. Dr. Çamsarı, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne imza atan tüm akademisyenlerin sözleşmesini feshetmesi ve imzacı akademisyenlere “Şehitlerin vebali sizin üzerinizde” demesiyle de gündeme gelmişti.

Üniversiteye cami yapılmasına öncülük yapmıştı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mersin Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi kurulmasına ve Çiftlikköy Yerleşkesi’ne cami yaptırılmasına öncülük eden Prof. Dr. Çamsarı, yeniden atanmasının ardından da cami yaptırma derneğine yardım çağrısında bulundu.

Cami yaptıran derneğe yardım istedi

Mersin Üniversitesi’nin resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya yeniden Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tevdi edilmiş bulunmaktadır. Tebrik için rektörlüğümüze çiçek gönderilmemesi, Mersin Üniversitesi Cami Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği’ne bağış yapılması önemle rica olunur” denildi.

Duyuruda ayrıca, cami yaptırma derneğinin hesap numaraları da verildi.