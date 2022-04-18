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Yeniden Refah Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması: Neden olmasın

"CHP gerçekten de ben hâlleşeceğim diyorsa, 28 Şubat'ta sürecinde yaptıklarından dolayı toplumdan, halktan özür diliyorsa neden olmasın"

18 Nisan 2022 17:41

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile olası bir ittifaka ilişkin olarak, "Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın" diye konuştu.

Ankara Masası'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlatan Altınöz "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gelmiş olduğu noktada gerçekten de ben hâlleşeceğim diyorsa, 28 Şubat'ta sürecinde yaptıklarından dolayı toplumdan, halktan özür diliyorsa neden olmasın" dedi.

"Bu prensipler evet denilecek prensipler"

Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yanlış yaptıklarını kabul ettiğini de anımsatan Altınöz o günkü konjonktürde çok ciddi hataların yapıldığının altını çizdi.

Altınöz, bir ittifak olacaksa CHP'nin parti prensiplerini kabul etmesini gerektiğini vurguladı.

"Kaldı ki, bu prensipler evet denilecek prensipler" diyen Altınöz sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız diyorlar; bunları anlaşmak, oturup konuşmak lazım"

"Bu prensiplerle anlaşıyorsak niye olmasın? İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız diyorlar. Bunları anlaşmak, oturup konuşmak lazım. Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın?"

 

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