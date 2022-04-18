Yeniden Refah Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması: Neden olmasın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile olası bir ittifaka ilişkin olarak, "Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın" diye konuştu.

Ankara Masası'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlatan Altınöz "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gelmiş olduğu noktada gerçekten de ben hâlleşeceğim diyorsa, 28 Şubat'ta sürecinde yaptıklarından dolayı toplumdan, halktan özür diliyorsa neden olmasın" dedi.