Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Döviz kurlarındaki artış ithalata bağımlı ekonomiden kaynaklanıyor

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, döviz kurlarındaki artışın ithalata bağımlı ekonomiden kaynaklandığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada döviz kurlarındaki artışın ithalata bağımlı ekonomiden kaynaklandığını belirterek, "Yıllık 50-60 milyar dolar dış ticaret açığı olan, yerli ürün üretirken dahi yüzde 82 oranında ithal hammadde ve malzemeye bağımlı olan bir ülkenin ekonomisi ithalata bağımlı bir ekonomidir. İthalata bağımlı olmak da sürekli olarak yüksek miktarda döviz ihtiyacı, döviz talebi demektir" dedi.

Erbakan, dövizin yükselmesinin sebebinin “borç-faiz” ve “beton-çimento” ekonomisi olduğunu savunarak, “Sıcak paraya, borca, krediye dayalı, SWAP anlaşmalarıyla döviz açığını kapatmaya, günü kurtarmaya yönelik, üretmeden tüketmeye yönelik ekonomi uygulamalarının acı sonucudur. 19 senede sanayi üretiminin milli gelir içindeki payının yüzde 24’den yüzde 40’a çıkacağı yerde tam tersine yüzde 20’ye düşmesinin, tarımsal üretimin milli gelir içindeki payının yüzde 12’den yüzde 20’ye, 30’a çıkacağı yerde yüzde 6’ya düşmesinin sonucudur" diye konuştu.