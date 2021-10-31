Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İktidar da muhalefet de yapsa doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Kurulduğumuz günden itibaren biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa evet doğrudur, diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz de yaparsa onu da yanlıştır, diye kabul edeceğiz ve düzeltme yoluna gideceğiz” dedi.

Erbakan, partisinin Bolu 1. Olağan Kongresi’ne katıldı. Erbakan, kongrenin açılış konuşmasına İtalyan senatosuna teşekkür ederek başlayıp, “İtalya senatosu 2 gün önce LGBT haklarıyla ilgili bir yasa tasarısını 154’e karşı 131 oyla reddetti. Bundan dolayı İtalyan senatosunu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Rusya, Ermenistan bunların hepsi bu sinsi sözleşmeye karşı çıkıyor, iptal ediyor. Şimdi bu gerçeklerle birlikte Türkiye’deki İstanbul Sözleşmesi meraklısı gafillere de duyuruda bulunuyoruz. Kendinize gelin. Aklınızı başınıza toplayın. Allah gerçekleri, doğruları görmeyi onlara da nasip etsin” dedi.

“Yanlışı bizim partimiz de yapsa yanlışı kabul edeceğiz”

Rakiplerinin ve kendilerinin doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış diyeceklerini ifade eden Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa evet doğrudur, diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz de yaparsa onu da yanlıştır, diye kabul edeceğiz ve düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti iktidarının yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik. Kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının kaldırılması. Kıbrıs’la ilgili olarak son noktada gelmiş oldukları pozisyon. Ayasofya’nın açılmasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik. Gittik Ayasofya’da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi bizler memnun etti” şeklinde konuştu.

Muhalefeti eleştirdi

Konuşmasında muhalefet partilerine eleştirilerde bulunan Erbakan, “Bu malum muhalefetin içinde 20 sene evvel 28 Şubat olaylarında tanklara selam duranlar var. Bunları siz de biz de çok iyi biliyoruz. İsmini vermeye gerek yok. Türkiye’yi Suriye’de bataklığa sürükleyenler var bu malum muhalefet partilerinin içerisinde. Bunların içinde ekonomiden sorunlu devlet bakanı olduklarında yılda 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. yine bu muhalefetin içinde Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Bilderberg’de bu ülkeye hayır gelebilir mi? Bu muhalefetin içerisinde 17 sene evvel Irak’a ilk Amerikan bombası düştüğünde 6 milyar dolar kredimiz hazır diyebilecek zihniyette insanlar var” diye konuştu.