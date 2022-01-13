Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Zorunlu PCR uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılması hayırlı olsun

Türkiye'nin geçen yıl çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Yeniden Refah Partisi lideri, şöyle devam etti:

"Hükümet tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi geri adım atmak durumunda kaldı"

"Bu baskıyı daha fazla karşı koyamayan hükümet tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi haksız ve hukuksuz zorunlu PCR uygulaması konusunda da geri adım atmak durumunda kaldı. Yeniden Refah Partisi olarak daima doğruların ve halkımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."