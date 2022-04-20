Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İnsanın 'Adaletin bu mu AK Parti?' diyesi geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere bayramda ödenecek ikramiyede artış yapılmamasını eleştirerek, "İnsanın 'Adaletin bu mu Ak Parti ?' diyesi geliyor" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada emeklilere bayramda verilecek ikramiyede artış yapılmayacağını ikramiyenin 1100 lira olarak ödeneceğini duyurdu.

Fatih Erbakan, paylaşımında Bakan Bilgin'in açıklamalarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bir tarafta 7 maaş alan AK Parti bürokratları; diğer tarafta son 5 yılda yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyesi"

"Bir tarafta 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş birden alan AK Parti bürokratları, maaşlarının toplamı ayda 150 bin-200 bin liraya ulaşan eski milletvekilleri, genel müdürler, diğer tarafta 1100 TL emekli ikramiyesi...

Bir yanda 5 holdinge yıllık 48 milyar TL ödeme, faize sadece 3 ayda tam 77 milyar TL ödeme, bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen bakanlarımız, diğer tarafta ise son 5 yılda sadece 'yüzde 10' artan emekli bayram ikramiyesi...

İnsanın “Adaletin bu mu Ak Parti ?” diyesi geliyor…

54.Hükümet döneminde Erbakan Hocamız’ın işçiye memura verdiği yüzde 100, yüzde 200’lük maaş zamları, Bağkur emeklisine yapılan yüzde 320’lik maaş zamları nerede, Ak Parti iktidarının işçi, memur ve emekliye verdikleri nerede"