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(yeniden) (ÖZEL) - BONZAİ İÇEN GENCE, YAŞLI KADINDAN ÖNCE YARDIM SONRA ÖĞÜT

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bonzai içtiği  belirtilen bir genç için mahalleli seferber oldu

13 Eylül 2017 18:42

 
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu\'nda bonzai içtiği  belirtilen bir genç için mahalleli seferber oldu. Bir kadın, hiç tanımadığı gencin elini yüzünü yıkayıp öğütlerde bulundu.
Çatma Mescit Mahallesi Yunus Kaptan Sokak\'ta bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeden içen 25 yaşlarındaki genç, krize girerek titremeye başladı. Gencin bu durumunu gören ve önce hasta olduğunu sanan mahalleden bir kadın evinden getirdiği suyu gence içirdi. Gencin kendine gelmesi için yüzünü ve elini de yıkayan kadın \"Yazık delikanlılarımızı böyle perişan ediyorlar. O kadar da güzel çocuk. İlk kez görüyorum. Ben hiç dayanamam en tehlikeli yer de olsa yardım için atarım kendimi\" diye konuştu. Kadının ilgisi ve yardımlarıyla kendine gelen genç, ayağa kalkarak sokaktan ayrıldı. Bir kaç dakika sonra hemen yan sokakta yine elinde bonzai ile sendeleyerek yürüyen genci, gören çevredekiler  yardım için seferber oldu. Çevredekiler yardım için çağırdığı sağlık ekipleri beklenirken bir anda ayağa kalkan genç koşarak uzaklaştı.

Görüntü dökümü
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-Yerde yatan genç
-Krize giren gencin titremesi
-Evinden su getiren kadının gence ilgi göstermesi
-Su içirmesi
-Kadının konuşması
-Gencin elini yüzünü yıkaması
-Kendine gelen gencin gitmesi
-Kadın ile röportaj
-Kadının evine girmesi
-Gencin bir sokak ötede elinde bonzai ile sendeleyerek yürümesi
-Vatandaşların gence yardımcı olmaya çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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