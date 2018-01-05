 (yeniden) MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Usta oyuncu Münir Özkul\'un kızı Güner Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Cenaze töreniyle ilgili açıklama yapan Güner Özkul, \"Pazar günü Muhsin Ertuğrul\'da düzenlen bir törenle uğurlayacağız kendisini. Daha sonra naaşı Teşvikiye Camii\'nden kaldırılacak. Kabristanla ilgili en kısa zamanda haberiniz olur. Son nefesini verirken sesini duydum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldukları için\" dedi.

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-Özkul\'un açıklaması