Yeniden Meclis Başkanı seçilen İsmail Kahraman'a 'kanlı pazar' protestosu

İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı’na 289 oyla yeniden seçilirken AKP oylamada en az 23 fire verdi. İkinci kez TBMM Başkanı seçilen Kahraman, seçimin ardından teşekkür konuşması yaparken AKP sıralarının boş olması da dikkat çekti. TBMM Başkanlığı seçimleri sırasında CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve CHP’liler, Meclis Başkanı Kahraman’ı Kanlı Pazar fotoğraflarıyla protesto etti.

Kahraman’ın ikinci kez seçildiği dünkü oturumda yalnızca 289 oy alması AKP içinde Kahraman’a yönelik bir tepki oluştuğunu da gözler önüne serdi.

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun aday olarak yarıştı.

İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi olan 367 oya hiçbir aday ulaşamayınca TBMM Başkanı üçüncü turda seçilebildi. TBMM Başkanlığı için gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda 500 milletvekili oy kullanırken, 4 oy geçersiz çıktı. Birinci turda Kahraman 260, AKP’li Dağlı 38, CHP’li Temizel 113, HDP’li Irmak 39, MHP’li Adan 40, İyi Partili Halaçoğlu ise 6 oy aldı. Birinci tur sonuçlarına göre AKP adayları Kahraman ve Dağlı’nın oy toplamı 298 oldu.

İlk turda mazeret bildiren 5 AKP’li oylamaya katılmadı. Buna göre ilk turda 11 AKP milletvekili ne Kahraman ne de Dağlı’ya oy verdi. İkinci turda 506 vekil oy kullanırken, 5 oy geçersiz çıktı. İkinci turda da Kahraman’ın oyu 257’ye düşerken, AKP’li Dağlı’ya verilen oyda 37’ye geriledi. AKP’de, ikinci turdaki fire sayısı 15’e çıktı. CHP’li Temizel’in oyu 122’ye çıkarken, HDP’li Irmak’ın oyu 38, MHP’li Adan’ın oyu 40 oldu. İyi Parti’li Halaçoğlu oy 7 aldı. İkinci turun ardından AKP’li Tamer Dağlı adaylıktan çekildi. Üçüncü tura 509 milletvekili oy kullanırken, 16 oyun geçersiz çıkması dikkat çekti. Kahraman 289 oy alarak tekrar TBMM Başkanı seçilirken, MHP’li Adan 36 oy, HDP’li Irmak 37 oy, CHP’li Temizel 124 oy, İyi Parti’li Halaçoğlu 7 oy aldı. Üçüncü turda, AKP’nin fire sayısı 23’e çıktı.

'Kanlı Pazar' protestosu

TBMM Başkanlığı seçimleri sırasında CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve CHP’liler, Meclis Başkanı Kahraman’ı Kanlı Pazar fotoğraflarıyla protesto etti. Kanlı Pazar’ın yaşandığı dönemde Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği Başkanı idi.

Amerikan 6. Filo Protestosu düzenlemek isteyen emperyalizm ve sömürü karşıtı göstericilere sağcılar karşı karşıya geldi. Olaylarda 200 kişi yaralandı, 2 kişi de öldü. Bu olay tarihe 'Kanlı Pazar' olarak geçti.