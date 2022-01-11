Yeniden görülen Zaman Gazetesi davasında tanık olarak dinlenen Hüseyin Gülerce: Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Zaman Gazetesi davasında tanık olarak dinlenen bir dönem Fetullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı olan köşe yazarı Hüseyin Gülerce "Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ile Ahmet Turan Alkan'ın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak tanık olarak dinlenen köşe yazarı Hüseyin Gülerce, "Bu arkadaşlara bir talimat geldiğini asla düşünmem. Kendi fikirlerini yazıyorlardı. Böyle bir şeye şahit olmadım, bunun dedikodusunu bile duymadım" dedi.

Gülerce, 'FETÖ'yle kendi ilişkisi için ise "MİT krizinde kendi tavrımı ortaya koydum. Benim erkenden tavır koymamım somut örneği; 25 Aralık'tan 2 gün sonraki, 3 paragraftan oluşan bir tweettir. Tweeti silmemi istediler. Bana gözdağı verildi. 'O tweeti derhal siliyorsun' dediler silmedim. Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti. Mahkeme dava dosyasının mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava geçmişi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada karar çıkmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davada karar açıklanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü "Eksik inceleme" yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin "Örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti. (DHA)