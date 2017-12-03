(Yeniden) Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor:4-0

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru xx (Ahmet İlhan Özek dk. 79 xx), Uğur Çiftçi xx, Ndiaye xx, Ahmet Oğuz xx, Guidileye xx, Aleksandar Scekic xx, Abdul Rahman Khalili xx (Da Silva dk. 46 xx), Elvis Kofi Manu xx, Petar Skuletic xx (Murat Duruer dk. 60 xx)

Sivasspor: Rochet Alvarez xx, Carl Medjani xx, Vitaly Dyakov xx, Ziya Erdal xx, Dos Santos xx, Delvin Ndinga xx, Hakan Arslan xx, Serhiy Rybalka xx (Muhammet Demir dk. 46 xx), Emre Kılınç xx, Thievy Bifouma xx (Zoro Cyriac Gohi Bi dk. 88 xx), Arouna Kone xx

Goller: Petar Skuletic (dk. 12), Guidileye (dk. 56), Manu (dk 69-dk 85) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Da Silva, Palitsevich, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Muhammet Demir (Sivasspor)

Maçtan dakikalar

11\'inci dakikada Skuletic, güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Sırp futbolcu, Sivasspor ceza alanının önünde kontrol ettiği topu, düzgün bir vuruşla kaleci Rochet\'in üstünden ağlara gönderdi.

18\'inci dakikada Rybalka, sağdan köşe vuruşu kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan\'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

32\'inci dakikada Ziya Erdal\'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada, Rybalka\'nın kafa vuruşunda top kaleci Hopf\'ta kaldı.

53\'üncü dakikada Emre Kılınç\'ın kafa ile bıraktığı pasta topla buluşan Muhammet Demir\'in şutunu kaleci Hopf kurtardı.

55\'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya Emre Kılınç\'ın vurduğu kafa vuruşunu kaleci çeldi.

56\'ıncı dakikada kontra atağa çıkan Gençlerbirliği\'nde Da Silva, ceza sahasının hemen dışından pasını Guidileye\'ye bıraktı. Guidileye\'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak alt direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

65\'inci dakikada Zeki Yavru\'nun gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Da Silva\'nın şutu direğe çarpıp kalecinin kucağında kaldı.

69\'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Manu\'nun şutu kaleciden sekti. Seken topla tekrardan buluşan Manu, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

71\'inci dakikada rakiplerine çalım atarak ceza sahası içine giren Manu\'nun şutu az farkla sağdan auta çıktı.

85\'inci dakikada Guidileye\'nin ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Manu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

Gençlerbirliği, Süper Lig\'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor\'u 4-0 yendi



