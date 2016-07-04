'Doğal liderimiz Cem Uzan' dediler; Genç Parti yeniden kuruluyor

Cem Uzan'ın liderliğini yaptığı dönemde kapatılan Genç Parti'nin devamı niteliğinde olacağı söylenen Yeniden Genç Parti (YGP) adı altında siyasi parti kuruluyor. Partinin Genel Başkanı Erkin Çözeli "Bizim doğal liderimiz Cem Uzan'dır. Sayın Uzan'ın yeniden adil şekilde yargılanması için biz bu yola baş koyduk" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 17 Haziran'da kurucu üyelerle yapılan ilk toplantıdan sonra partinin merkez organları oluşturularak amblemi de belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Genel Başkan Erkin Çözeli, “Bizim doğal liderimiz Cem Uzan’dır. Sayın Uzan'ın yeniden adil şekilde yargılanması için biz bu yola baş koyduk...

"Amacımız iktidar olmak"

Çözeli, Parti'nin kuruluş amacını şu sözlerle anlattı:

"Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden ezilen halkı iktidara taşıyacağız. Amacımız, yapılacak olan ilk genel seçimlerde, seçime damga vurmak ve halkı iktidara taşımak. Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu yönetilememe sorunudur. Bizim için Mecliste bulunan siyasi partilerin isimleri değişik olsa da tamamı aynıdır"

Firari işadamı Cem Uzan 2002 seçimlerine "Açın Türkiye'nin önünü" sloganıyla katılmış, Genç Parti yüzde 7.25 oy oranına ulaşmıştı. Genç Parti, 2007 seçimlerinde ise yüzde 3.4'te kalmıştı.