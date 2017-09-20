 (yeniden) GAZİOSMANPAŞA'DA POLİSE ATEŞ AÇILDI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ahmet KONANÇ / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Polis memuru Anıl Kaan Aybek kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde şehit oldu. 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye gezen polis ekibi, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 BL 1893 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. \'Dur\' ikazına uymayan şüpheliler polislere ateş açarak kaçmaya başladı.

1 POLİS AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucunda 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Anıl Kaan Aybek, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞÜPHELİLER YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

Kaçan otomobile ait plakayı tespit eden ekipler yapılan araştırma sonucunda aracın izine Eski Edirne Asfaltı üzerinde rastlandı. Kaçan araç ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polislerin kaçan otomobilin lastiklerine ateş etmesi sonucu araç kaza yaptı. Aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin hareketliliği

-Saldırganların yakalandığı yer

-Saldırganların aracı (beyaz 34 BL 1893 plakalı araç)

-Polisin incelemesi

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-Saldırınını gerçekleştiği nokta

-Olay yeri incelemeleri

-Operasyona giden polis ekipleri

-Şehit polisin fotoğrafı

20.09.2017 - 03.36 Haber Kodu : 170920008

20.09.2017 - 06.32 Haber Kodu : 170920011_