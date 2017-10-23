T24 LogoT24 Logo
Spor

(YENİDEN) Galatasaray yıldızlardan Cüneyt Çakır'a sitem  

Feghouli "Pozisyon net penaltıydı" Muslera "Kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım" İSTANBUL-(DHA) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı futbolculardan Feghouli ve kaptan Muslera karşılaşmanın

23 Ekim 2017 01:24

Feghouli \"Pozisyon net penaltıydı\"

Muslera \"Kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım\"

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı futbolculardan Feghouli ve kaptan Muslera karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır\'ı eleştirdiler. Hasan Ali Kaldırım ile yaşanan tartışmalı pozisyonun penaltı olduğunu belirten Feghouli \"Çok ufak detaylar yüzünden berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi. Pozisyon penaltıydı. Yan hakeme de çok yakındı. Maç içerisinde insan hataları olabiliyor.Kırmızı kartı en iyi olduğumuz dakikalarda gördük. Kalan dakikaları kapalı oynamak zorunda kaldık.\" şeklinde konuştu. 
Galatasaray\'ın kaptanı Muslera ise \" Bakıldığı zaman maça iyi başladık, Ndiaye ve Fernado ile pozisyon da bulduk, Gomis ile kaçırdığımız goller de var. Sarı kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım.Çok pozisyon bulduk, baskıları doğru yerde yaptık. Fenerbahçe\'ye karşı 10 kişi kaldık defans yapmak zorunda kaldık\'\' diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FeghouliGalatasarayFenerbahçeSarı KırmızılıMusleraCüneytHasan Ali KaldırımDahaPozisyonYanMaçKırmızıKalanBakıldığıNdiayeFernadoGomisSarıFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24