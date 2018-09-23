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Spor

(YENİDEN) Fethiyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-4

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) STAT: Fethiye İlçe HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Ali Rıza Öztürk (xx) FETHİYESPOR: Mert (x) – Ahmet (x) (Dk

23 Eylül 2018 00:17

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)
FETHİYESPOR: Mert (x) – Ahmet (x) (Dk. 68 Mahmut x), Fethi (x), Fahri (x), Ahmet Burak (x), Kağan (xx), Halil İbrahim (x), Ensar Enes (xx), Alican (x), Metin (x) (Dk.57 Onur Garip x), Anıl (x) (Dk. 47 Onur Okan x)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xx) – Kemal (xxx), Uğur (xxx), Abdullah (xxx), Eren (xxx), Adem (xxx) (Dk. 71 Aziz xx), Raşit (xx) (Dk. 81 Kerem), Servan (xxx), Zeki (xxx), Aytaç (xxx), Coşkun (xx) (Dk. 64 Ahmet xx)
GOLLER: Dk. 36 Kemal, Dk. 50 ve Dk. 57 Aytaç, Dk. 66 Adem (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Fethi (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 4\'üncü hafta mücadelesinde Fethiyespor evinde Darıca Gençlerbirliği\'ne 4-0 yenildi.
Darıca ekibinin gollerini 36\'ıncı dakikada Kemal, 50\'nci ve 57\'nci dakikalarda Aytaç, 66\'ncı dakikada ise Adem kaydetti. Bu sonuçla Fethiyespor 1 puanda kalırken, Darıca Gençlerbirliği ise 4 puana yükseldi.

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