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Spor

(yeniden) Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 2

20 Ağustos 2017 23:41

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçından ilk 11\'ler belli oldu.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde karşılaşacak oynanacak maça iki takım şu 11 ile çıkacak:
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie.
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Kucka, Okay Yokuşlu, Olcay, Bero, Yusuf, Burak Yılmaz

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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