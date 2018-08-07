'Yeniden doğuş'un ilk durağı Benfica

"Benfica bir yüz yıl daha Avrupa'da kupa kazanamayacak..."

Bu sözler, Portekiz ekibini 1961-1962 sezonunda Avrupa Kupası zaferine taşıdıktan sonra yönetimle anlaşmazlığa düşerek ayrılan Bela Guttman'a ait... Kırmızılar o günden bu yana Avrupa'da ne zaman finale çıksa Macar teknik adamın laneti devreye giriyor ve Lizbon'un kartalları sahayı eli boş terk ediyor...

Bein Sports'un haberine göre, Avrupa kupalarında son 56 yılda oynadığı 8 finalden de boynu bükük ayrılan kırmızıların, 2018-2019 sezonunda Avrupa arenasındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak... Temsilcimizle son olarak 2012-2013 sezonunda karşılaşan Portekiz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sarı kanaryalara geçit vermemiş ve Amsterdam'daki finale adını yazdıran taraf olmayı başarmıştı.

İki ekip bu kez kozlarını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda paylaşacak... Portekiz Ligi'ndeki 4 yıllık hegemonyası ülkenin bir diğer büyüğü Porto tarafından sonlandırılan Benfica, uzun süre sonra Devler Ligi'nde mücadele etmek için erken mesaiye başlıyor... Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Rui Vitoria yönetiminde etkili kanat organizsyonlarıyla ün salan Kartallar, hareketli bir transfer sezonun ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Forvet hattına Shakhtar Donetsk'ten Facundo Ferreyra ve Pumas'tan Nicolas Castillo'yu transfer eden Lizbon Ekibi, Arjantinli stoper German Conti'yi de kadrosuna katarak Güney Amerika piyayasındaki etkinliğini sürdürdü... Genç yeteneği Joao Carvalho'yu Nottingham Forest'a 15 milyon Euro'ya satarak altyapısında yetiştirdiği bir isimden daha kasasını dolduran Benfica, son günlerde aldığı bir kararla taraftarlarını şaşırttı... 4 yıl önce kulübe bonservissiz gelen ve geride kalan 4 sezonda 3 şampiyonluk kupası kaldıran Jonas için Suudi Arabistan'dan bir ekiple anlaşan kırmızılar, Benfica'daki 152 maçına 122 gol sığdıran deneyimli golcüyü Fenerbahçe maçının kadrosuna almadı.

Avrupa futbolunun en etkileyici atmosferlerinden birine sahip Estadio Luz'da 64 bin taraftarı önünde rakiplerine zor anlar yaşatan Benfica, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi ve Cervi gibi gözde isimleriyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak...

Ancak 'yeniden doğuş' parolasıyla sezona başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nin büyülü marşını 10 yıl sonra yeniden dinlemeyi amaçlayan sarı lacivertliler, İstanbul'a avantajlı skorla dönmek için tüm gücüyle ışığın stadında parlamaya çalışacak.

