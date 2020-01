(yeniden) DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL OLDU

* Ak Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal 179 oyla seçimi kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçiminde üçüncü tur sonuçlandı. AK Parti adayı Mevlüt Uysal 179 oyla İBB Belediye Başkanı oldu. Üçüncü turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 4 olurken, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 1 olurken, AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı.

BİRİNCİ TUR OYLARI

Birinci turda açılan zarf sayısı 307 oldu. İki oy geçersiz sayılırken AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR

Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya Alanya dünyaya geldi. İlk ve orta Antalya\'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu.

Uysal, serbest avukatlığın yanı sıra aktif siyasetle de uğraştı. AK Parti\'nin Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir\'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

2- MEVLÜT UYSAL BAŞKANLIK GÖREVİNİ DEVRALDI

*Ak Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal 179 oyla seçimi kazandı.

*İBB Başkanı seçilen Mevlüt Uysal,

\"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş beyefendiye teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, şu anda Büyükşehir Belediyesi\'nden istifa etmiş olsa da, Topbaş ihtiyacımız olduğu dönemde, \'İstanbul\'a hizmet etme ve katkı sunmada destekleri devam edecek\' diye düşünüyorum. Eminim ki CHP grubu da bunu isteyecektir, inşallah bu meclis hep beraber bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum\"

\"İnşallah önümüzde 2019\'a, bu az zamanda, bu şehri kültürlerin buluşma yeri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız. Bugün seçimi yaptık, \'bismillah\' diyelim başlayalım.\"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçiminde Mevlüt Uysal, üçüncü tur da seçimi kazandı. Mevlüt Uysal İBB meclisinde bir konuşma yaptıktan sonra İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'den görevi devraldı.

\"UYSAL\'I GERÇEKTEN BAŞARILI OLMASINI DİLEYEREK, TEBRİK EDİYORUM\"

Oy sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu, kısa bir konuşma yaparak İBB meclisinde seçim olmamasını, seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir dönem olmasını dilediğini belirtti. İmamoğlu, kendisine destek olarak oy veren CHP İstanbul İl Meclisi üyelerine teşekkür ederek, \"Uysal\'ı gerçekten başarılı olmasını dileyerek, tebrik ediyorum\" dedi.

\"ONURLU OLDUĞU KADAR DA MESULİYETLİ BİR GÖREV OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM\"

Ardından kürsüye çıkan Mevlüt Uysal da, \"Şahsımı Aziz İstanbul\'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçen değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu benim için çok büyük bir onurdur ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize layık olmaya çalışacağım. Allah beni size ve İstanbullulara mahcup etmesin. Özellikle AK Parti grubuna ve tüm AK Parti teşkilatına bu çok önemli görevde şahsıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarımı arz ediyorum. Güzel bir İstanbul\'dan bahsediyorsak, O\'nun eseridir. Bu şehre belediye başkanlığı yaptı. Hizmetleri ile İstanbulluların ve milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu şehrin her yerinde onun eserleri var. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım\'a da huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

\"İSTANBUL\'A HİZMET ETME VE KATKI SUNMADA DESTEKLERİ DEVAM EDECEK\' DİYE DÜŞÜNÜYORUM\"

Uysal, İstanbul\'da birçok önemli projenin de devam ettiğini belirterek, \"Bütün AK Parti hükümetleri, milletvekilleri ve partimizde bugüne kadar görev yapan teşkilat mensuplarımız, İstanbul için çok büyük gayret gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde İstanbul yeni bir İstanbul oldu. İstanbul herhalde AK Parti döneminden önce yabancı ülkelerden gelenler, AK Parti iktidarından sonra gelenler kıyaslama yapıyorlardır. Ben grubumuza çok teşekkür ediyorum. AK Parti olarak 2014\'de seçime girildi, İstanbullular güvendi oy verdi, görevi teslim etti. O günden itibaren çok çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş beyefendiye teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, şu anda Büyükşehir Belediyesi\'nden istifa etmiş olsa da, Topbaş ihtiyacımız olduğu dönemde, \'İstanbul\'a hizmet etme ve katkı sunmada destekleri devam edecek\' diye düşünüyorum. Eminim ki CHP grubu da bunu isteyecektir, inşallah bu meclis hep beraber bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

2019 VURGUSU

Uysal, \"Hepimiz biliyoruz ki bu şehir müjdelenmiş bir şehir kadim bir şehir. Doğunun, batının farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir. İnşallah önümüzde 2019\'a, bu az zamanda, bu şehri kültürlerin buluşma yeri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız. Bugün seçimi yaptık, \'bismillah\' diyelim başlayalım. Başta konuşmamda az laf çok iş dedim. Bu akşamdan itibaren bir an önce göreve başlayacağım. İnşallah \" diye Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. Bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin\" diye konuştu

GÖREVİ DEVRALDI

Mevlüt Uysal seçimin ardından, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet\'den görevi devraldı. Görev teslimi basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha soran Mevlüt Uysal tebrikleri kabul etti. İBB\'den ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, \"Hayırlı olsun diyoruz İstanbul\'a. İnşallah daha sonra sizlerle görüşeceğiz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyoruz\" dedi.

3- KILIÇDAROĞLU\'NUN SERBEST BIRAKILAN AVUKATI HAKKINDAKİ İDDİALAR...

Savcılığın yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılması talebi üzerine hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik hakkında, \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Terör örgütüne yardım etmek\" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirlendi.

Savcılığın sevk yazısında Çelik\'in 2 Mart 2014 tarihinde Twitter hesabından FETÖ mensuplarınca o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek oluşturulan \"başçalan\" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımları retweet yaparak gündemde tutmaya çalıştığı, bu şekilde \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığın yazısında Çelik\'in katıldığı televizyon programlarında MİT TIR\'larına ilişkin açıklamalar ile 15 Temmuz darbe girişimi için kullandığı \"kontrollü darbe\" ifadesiyle ise \"FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı\" iddia edildi.

Çelik\'in YARSAV\'a yardımda bulunması, MİT TIR\'larının durdurulmasında yer aldığı belirlenen Süleyman Gürbüz ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Fatih Gürsul ile yoğun irtibatının bulunması nedeniyle de \"FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ettiği\" iddia edildi.

Savcılık bu suçlamalar kapsamında Çelik hakkındaki örgüt üyeliği hususuna ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirttiği yazısında, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların dikkate alınarak yurtdışına çıkış yasağı konulması şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep etti. Hakimlik de savcılığın talebi doğrultusunda Çelik\'in serbest bırakılmasına karar verdi.

===================================

4- BİREYSEL SİLAHLANMADA ÜRKÜTÜCÜ RAKAMLAR

*Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay,

\"Türkiye bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14\'üncü ülke durumunda.\"

\"Geçen yıl 22 Eylül 2016 tarihine kadar ülkede silahlarla bin 990 cinayet olayı yaşanırken bu yıl 22 Eylül tarihine kadar 2 bin 525 silahlı cinayetin işlendiğini görüyoruz. Yani bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27\'lik artış bulunuyor. Bu olaylarda bin 575 yurttaşımız öldü, 2 bin 670 yurttaşımız da yaralandı.\"

Bireysel silahlanmaya karşı koymak amacıyla kurulan Umut Vakfı tarafından, \"28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü\" adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte \"Bireysel silahlanmaya hayır\" çağrısı yapılırken, bu yıl mektup olarak gerçekleştirilen ve her yıl başka bir sanat dalında düzenlenen \"22. Bireysel Silahsızlanma Ödülü: Yaşama Hak Tanıyın\" konulu \"El Yazması Mektuplar\" yarışmasında ödül kazananlara plaket verildi.

Umut Vakfı tarafından Şişli, Point Otel\'de Türkiye\'de her yıl binlerce kişinin hayatına mal olan bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve toplumsal bilinç yaratılmasına yönelik bir etkinlik düzenlendi. \"Bireysel Silahsızlanma Günü\" adı altında düzenlenen etkinlikte \"Bireysel silahlanmaya hayır\" çağrısı yapıldı. Etkinliğe vakıf üyeleri ile davetliler katılırken, Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay Türkiye\'de son bir yılda yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarının oranlarını verdi.

\"SİLAHA HER YIL SERVET HARCIYORUZ\"

Etkinlik Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay\'ın açılış konuşması ile başladı. Çağatay Türkiye\'de bireysel silahlanmaya servet harcandığına dikkat çekerek, \"Her gün sizler de tanık oluyorsunuz gerek ülkemizde, gerekse de dünyada silahlanmanın boyutunun geldiği aşamaya, insanların mağduriyetine. Her gün bir fındıkkabuğunu doldurmayacak nedenden çıkan tartışmadan uyuşturucu çetelerinin pervasızlığına kadar sokaklarda yaşanan çatışmalara, düğünlerde, asker eğlencelerinde rast gele ateşlenen ve de çoğunluğu ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere tanık oluyorsunuz. Pek çok masum insan bu nedenle yaşama veda etmek zorunda kalıyor. Bakın silaha her yıl servet harcıyoruz. Bunu devletin silahlanması anlamında söylemiyorum, bireysel olarak silahlanmada her yıl milyonlarca TL harcıyor insanlar\" dedi.

\"TÜRKİYE BİREYSEL SİLAHLANMADA 178 ÜLKE ARASINDA 14\'ÜNCÜ ÜLKE DURUMUNDA\"

Çağatay, Türkiye\'de bireysel silahlanmanın son yıllarda yüzde 50 arttığını belirtip, \"Türkiye bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14\'üncü ülke durumunda. Sevgili Umut Vakfı mütevelli, yönetim ve danışma kurulu üyelerimiz Vakfımızın da katkılarıyla bir dönem \"Silah Kanun Tasarısı\" hazırlanmış ve İçişleri Komisyonu\'na kadar getirilmiş, önemli tartışmalar yaşanmıştı. Ancak bu tasarı bugün kadük oldu. Maalesef at-avrat-silah üçlemesinden hala vazgeçemedik ve argo konuşmanın hakim olduğu üç mevzunun birinde \'sıkarım, boşaltırım\' gibi silah çağrışımlı argo kelimeler kullanmaya devam ediyoruz. Üzücü, ama bugün televizyonlarda en çok izlenen saatlerde yayınlanan hemen her dizi de, silahlar özendirici nesne olarak kullanılıyor\" diye konuştu.

\"BU YIL 22 EYLÜL TARİHİNE KADAR 2 BİN 525 SİLAHLI CİNAYETİN İŞLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ\"

Çağatay, konuşmasının devamında Umut Vakfı\'nın gazetelere günü gününe yansıyan cinayetlerden derlediği istatistiklere göre; Türkiye\'de son bir yılda gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarının oranlarını verdi. Çağatay, \"Geçen yıl 22 Eylül 2016 tarihine kadar ülkede silahlarla bin 990 cinayet olayı yaşanırken bu yıl 22 Eylül tarihine kadar 2 bin 525 silahlı cinayetin işlendiğini görüyoruz. Yani bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27\'lik artış bulunuyor. Bu olaylarda bin 575 yurttaşımız öldü, 2 bin 670 yurttaşımız da yaralandı maalesef. Bu cinayetlerin yüzde 20.24\'ünde kesici aletler kullanılırken, yüzde 79. 76\'inde dinamit ve suikast silahları dahil ateşli silahların kullanıldığına tanık oluyoruz. Cinayetlerde ateşli silahların kullanımındaki artışın da bir önceki yıla göre yüzde 3.07 olduğunu görüyoruz\" dedi.

\"BİREYSEL SİLAHLARIN NE DENLİ TEHLİKELİ OLDUĞU KONUSUNDA İNSANLARI EĞİTİN\"

Çağatay sözlerini şöyle sürdürdü:

Umut Vakfı olarak ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz; Her gün düğünlerde, trafikte, asker uğurlamalarında, tartışmalarda internetten alınan ruhsatsız silahlar kullanılıyor. Ağır cezalar, yaptırımlar getirin ve siz de Avustralya\'da olduğu bir afla bu silahları toplayın. Ayrıca bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla öncelikle bir milli eğitim programı geliştirin, ve bireysel silahların ne denli tehlikeli olduğu konusunda insanları eğitin, bilinçlendirin.

ÖDÜL KAZANANLARA PLAKET VERİLDİ

Törende konuşmaların ardından, Umut Vakfı tarafından düzenlenen \"El Yazması Mektuplar\" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada, Eskişehir\'den \"Canım Oğlum Sami\" mektubu ile Özge Balçın\'a birincilik ödülü, Diyarbakır\'dan \"Vefa\" mektubu ile Serap Tunç\'a ikincilik ödülü, Siirt\'ten \"Değerli Dostum Ender\" mektubu ile Hasan Aydın\'a üçüncülük ödülü, \"Ölüm Kalım Meselesi\" mektubu ile Sami Kaya\'ya mansiyon ödülleri takdim edildi.

(ÖZEL)

5- AYNI İŞYERİ 10 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ KEZ SOYULDU

Eyüp\'te bakım ve tamir atölyesine gelen 4 kişi içeride bulunan iş makinelerine ait lastikleri alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler hırsızlık yaptıkları işyerine 10 dakika sonrasında ikinci kez gelerek tekrar soydu. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Eyüp Güzeltepe Mahallesi\'inde dün gece sabaha karşı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Mesaiye başlamak üzere iş yerine gelen çalışanlar atölye ve depo kapılarının kilitlerinin kırıldığını fark edince şüphelenerek hemen içeri girdi. Depoya giren çalışanlar içerideki iş makinelerine ait lastiklerin çalındığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada gece bekçisinin de ifadesine başvuran polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edinilen bilgiye göre, Baraj Yolu Caddesi üzerindeki atölyede meydana gelen olay şöyle gelişti. Sabah 06.00 sıralarında bakım ve tamir atölyesine panelvan minibüs ile gelen 4 kişi, bekçinin bulunmadığı sırada içeriye girdi. Şüpheliler, bir süre etrafı gözlemledikten sonra atölyenin bulunduğu alana yöneldi. Şüheliler, atölyenin kapısına ait kilidi kırarak içeri girdi. İçeride bir süre dolaşan 4 kişi iş makinelerine ait lastikleri taşıyamayacaklarını anlayınca bu kez de depoya yöneldi. Deponun kapısının kilidini de kıran 4 kişi içerideki lastikleri geldikleri panelvan araca tek tek yükledi. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

10 DAKİKA SONRA KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin devamında ise hırsızlığı gerçekleştiren 4 kişi, yaklaşık 10 dakika sonra iş yerine tekrar geri geliyor. Hırsızlık yapmakta kullandıkları panelvan minibüsteki lastikleri başka bir yere boşalttıkları düşünülen şüpheliler, geri döndüklerinde ise atölyede bulunan çok sayıda lastiği yeniden araca yükleyip daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

İŞ YERİ SAHİBİ: \"55 BİN TL ZARARIMIZ VAR\"

Olayın duyulmasının ardından iş yeri sahibi Turan Çınar dükkanına geldi. Polis ekipleri ile güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Çınar; \"Arka tel örgülerden 4 kişi giriyor atölyemize. Daha sonra dış kapımızın kilidini kırıyorlar. Panelvan minibüs aracı yanaşarak atölyenin içerisinde ilk başta bir tespit yapıyorlar. Bizim büyük kepçe lastiklerimiz var, bunlara bakıyorlar ama kaldıramıyorlar. Götüremiyorlar hatta araca sığdıramıyorlar. Bu tespitleri yaptıktan sonra evrakların bulunduğu odaya bakıyorlar. Sonrasında ise depoya yönelerek kilidi kırıyorlar. Burası bizim lastik hanemiz, yukarı çıkıyorlar. Buradan yaklaşık 35 adet lastik topluyorlar. Zararımız yaklaşık 55 bin lira civarında. Kış lastiklerini değiştirmek için yeni almıştık lastikleri. Her yerde güvenlik kameramız var. Zaten hırsız geldiği zaman burayı kontrol ediyor. Daha sonra heyecanlı bir şekilde dışarı çıkıyor arkadaşlarına haber veriyor. Güvenlik kamera görüntülerinde yüzleri net görünüyor. Saat 05:00 gibi içeri giriyorlar, bekçinin çay almak için ayrılmasını fırsat bilerek 06:00 gibi başlıyorlar içeriyi soymaya\" dedi. Polis ekipleri hırsızlık yapan 4 kişinin eşkalini belirlerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

6- BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK \'GÜMÜŞHANE TANITIM GÜNLERİ\'NDE KONUŞTU

Gümüşhane Valiliği ile İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) tarafından gerçekleştirilen \'7. Gümüşhane Tanıtım Günleri\'nin açılışı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın katılımıyla gerçekleştirildi. \'Bugüne kadar Gümüşhaneli olmasaydı\' dediği biriyle karşılaşmadığını söyleyen Işık, \"Bizim hemşerilerimiz Allah\'a hamdolsun, vatanına, milletine, değerlerine bağlı, başkası ve ülkesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli insanlardır. Hemşerilerimle gurur duyuyorum.\" dedi.



ŞERİFE BOZ VE ŞEHİT ÖĞRETMENİN BABASI DA TÖRENE KATILDI

Gümüşhane Valiliği\'nin desteğiyle İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) tarafından Maltepe Sahil Etkinlik Alanı\'nda gerçekleştirilen \'7. Gümüşhane Tanıtım Günleri\' açılış töreni bugün yapıldı. Törene; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İstanbul Gümüşhane dernekler Federasyon (GÜDEF) başkanı Sayın Tahsin Sögüt, Gümüşhane\'nin ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda siyaset, iş ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 15 Temmuz gecesi kocasının hafriyat kamyonuyla halkı Taksim\'e taşıyan Şerife Boz, 16 Haziran\'da Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nden memleketi Gümüşhane\'ye giderken PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.



\"GÜMÜŞHANE İNSANI ALTIN VE GÜMÜŞLE ÖLÇÜLEMEYECEK KADAR DEĞERLİ\"

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane\'nin altın ve gümüşüyle meşhur olduğunu belirterek, \"Zaten adını gümüş yataklarından alıyor. Ancak Gümüşhane altınından ve gümüşünden çok daha değerli bir kaynağa sahip. O da insan kaynağı Gümüşhane\'nin insanı hakikaten altın ve gümüş ile ölçülemeyecek kadar değerlidir.\" dedi. Işık, \"Bugüne kadar Gümüşhaneli olmasaydı dediğim biriyle karşılaşmadım\" diyerek \"Bizim hemşerilerimiz Allah\'a hamdolsun, vatanına, milletine, değerlerine bağlı, başkası ve ülkesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli insanlardır. Hemşerilerimle gurur duyuyorum. Sizleri mahcup edecek hiçbir işin içinde de bulunmamak için azami gayreti gösteriyorum.\" dedi.



\"GÜMÜŞHANE\'DE HAMDOLSUN BİRLİK VE BERABERLİK VAR\"

Işık, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye\'nin neresine gidersek gidelim Gümüşhaneli hemşerilerimiz o ilin, o ilçenin insanlarıyla hemen kaynaşmıştır. Gümüşhane\'yi hem İstanbul\'da tanıtmak hem de yavrularımıza aşılamak en önemli görevimiz. Bu yaz ailemle Gümüşhane\'yi ziyaret ettik. Oranın doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu mekanlarda kaldık. Gümüşhane\'de hamdolsun birlik ve beraberlik var. Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz, ticaret ve esnaf odalarımız tam bir uyum ve ahenk içinde çalışıyor. Bu inanın hükümette görev alan bir arkadaşınız olarak beni çok gururlandırıyor. Kendi iç çekişmelerimizin daha önce şehre ne kadar ağır bedeller ödettiğini biliyoruz. Onun için Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bu organizasyonun Gümüşhanemize, Gümüşhane kültürümüzün tanıtımına katkı sağlamasına güzel işler yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.\" diye konuştu.



\"LİMNİ GÖLÜ, KARACA MAĞARASI, ÖRÜMCEK ORMANLARI, TOMARA ŞELALESİ…\"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise, 2017 yılını Gümüşhane için turizmde atılım yılı olarak gördüklerini ifade etti. Memiş, başta Limni gölü, Karaca mağarası, Örümcek ormanları ve Tomara şelalesi olmak üzere doğa harikası yaylaları ile tarih ve inanç turizmi açısından birçok yerin bulunduğunu, buralarda yol ve peyzaj çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, \"Temiz ve sakin havasıyla şehit hayatından uzaklaşıp rahat bir nefes almak için ilimizde rekor düzeyde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyoruz\" dedi.



\"GÜMÜŞHANE\'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİMİZİ İSTANBULLULARA TANITMAK\"

İstanbul Gümüşhane dernekler Federasyon (GÜDEF) başkanı Tahsin Sögüt ise, etkinliği Gümüşhane Valiliği\'yle birlikte yürüttüklerini söyleyerek, \"Daha önce Feshane\'de yaptığımız etkinlikler bu yıl ilk kez Anadolu Yakasına taşındı ve buradayız. Gümüşhane olarak İstanbul\'da 142 derneğimiz var. Hepsi ile iletişim içindeyiz. Burada amacımız, Gümüşhane\'den gelen hemşerilerimiz ile Gümüşhane\'de üretilen ürünlerimizi İstanbullulara tanıtmaktır.\" diye konuştu.



ŞERİFE BOZ VE HAMİT YILMAZ\'A PLAKET

Protokol konuşmalarının ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile GÜDEF Başkanı Tahsin Söğüt, Şerife Boz ve Hamit Yılmaz\'a birer plaket takdim etti. Burada konuşan Hamit Yılmaz, \"Bu milletin ve Gümüşhane\'nin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum.\" dedi. Şerife Boz da \"Gümüşhaneli olmaktan gurur duyuyorum. Beni buraya davet eden herkese teşekkür ediyorum.\" dedi. Boz ve Yılmaz daha sonra Başbakan Yardımcısı Işık ve Söğüt ile birlikte kürsüde şehitler için dua etti. GÜDEF Başkanı Söğüt günün anısına Işık\'a gümüş bir plaket takdim etti. Etkinliğin düzenlenmesine destek veren belediye, kurum ve kişilere plaket verilmesiyle devam eden tören kurdele kesilmesinin ardından sona erdi.



IŞIK VATANDAŞLARA MEŞHUR KELKİT FASÜLYESİ DAĞITTI

Törenin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, beraberindeki protokol ile birlikte etkinlik alanındaki stantları gezdi. Görevlilerden bilgi olan Işık, büyük bir kazanda yapılan meşhur Kelkit kuru fasulyesi ile yöresel meyve sularına vatandaşlara dağıttı.

28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek etkinlik alanına gelen vatandaşlar, Gümüşhane\'nin yöresel lezzetleri olan kuşburnu, köme, pestil, Kelkit fasulyesi, Kürtün ekmeğini tadarak alışveriş yapma fırsatı bulacak.



