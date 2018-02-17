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(yeniden) D-100'DE KAZA: TIR DEVRİLDİ, TANKER REFÜJE ÇIKTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Silivri'de lastiği patladığı belirtilen TIR devrildi

17 Şubat 2018 17:52

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Silivri\'de lastiği patladığı belirtilen TIR devrildi. Arkadan gelen akaryakıt tankerinin sürücüsü TIR\'a çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çıktı. Kaza nedeniyle  D-100 Karayolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
D-100 Karayolu Silivri Kınalı mevkiindeki kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 31 SY 224 plakalı TIR ön sağ lastiği patlayınca devrildi. Bu sırada arkadan gelen akaryakıt tankeri TIR\'a çarpmamak direksiyon kırınca orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü. Kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine trafiğe kapandı.  Ulaşım yan yoldan sağlanırken yolda temizleme ve araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazayla ilgili İBB kamerası görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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