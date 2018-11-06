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 (YENİDEN) BAŞAKŞEHİR'DE BİR ARACA KURŞUN İSABET ETTİ 

Haber: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir araca kurşun isabet etti

06 Kasım 2018 22:16

Haber: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de bir araca kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca \'yorgun mermi\' isabet ettiği yönünde.
Başakşehir Başak Mahallesi\'nde akşam saatlerinde bir kadının kullandığı araca kurşun isabet etti. Olay yerinin savcı ve hakimler lojmanının yakınında olması nedeniyle polis alarma geçti. Polis, araçta inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu araca yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Aracına kurşun isabet eden kadın Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gitti. Kadının burada ifadesi alınıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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