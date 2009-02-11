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Spor

Yeniden aday olabilirim

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantasında yeniden başkanlık için aday olabilirim açıklamasında bulundu

11 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantasında yeniden başkanlık için aday olabilirim açıklamasında bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan iddialara yanıt vermek amacıyla bugün bir basın toplantısı düzenledi. 

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt geldi

Fenerbahçe Başkanı'nın açıklaması şöyle:

"Böyle bir toplantı yapmaktan dolayı hicap duyuyorum Aileme ve şahsıma saldırı yapılmştır. Türklerde aile kavramı başkadır. İnternet sitelerinde duyumlara göre bazı haberler yapıldı. Sabahleyin bu haberi aldıktan sonra gerekli girişimleri yaptık. Haberi yapan dergi ilk kez çıkıyor. Hiçbir büyük medya kuruluşuyla ilgili bir dergi değil bu. İnternet yayıncılarıyla konuştum ve özür dileyip haberi kaldırdılar. O dergiye sonunda ulaştık. 2 bin tane bastırılıp bedava dağıtıldığını ve bir internet sitesine bağlı olarak çalıştığını öğrendik.

Seçim süreci boyunca belden aşağı vuran bir grup bu. Bu kişilerin Altunizade’de bir ofiste sık sık bir araya geldiğini de çok iyi biliyoruz. Biz hep birbirimize belden aşağı vurmadan seçim yaptık. İnternet sitelerinde yayılan bu haber bu aşağılık çalışmanın geldiği noktayı göstermektedir. Haber şahsıma, aileme ve sosyal hayatıma saldırı niteliğindedir. Tamamen iftira mahiyetindeki bu habere yaparak beni yıpratanlar Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya çalışmaktadır. Bu olaylar benim başkan adaylığımı koymam konusunda beni kamçılamıştır.

Bu şerefsiz ve çirkin yayınlarda bulunanlar hakkında hukuki her türlü girişimde bulunacağım.!



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