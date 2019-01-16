(YENİDEN) "AVANAK AVNİ" HEYKELİNİ ÇALAN KİŞİNİN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL, (DHA)

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy\'de Avanak Avni heykelinin çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Gökmen Turunç hakkında (30) \"Gece vakti nitelikli hırsızlık\" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Turunç, önümüzdeki günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

BELEDİYE MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Fuat Kalyoncu \"müşteki\" olarak yer aldı. İddianamede şüpheli Gökmen Turunç\'un 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00\'da müşteki Fuat Kalyoncu\'nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi\'ne ait olan ve Kadıköy Haydarpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi\'nde karikatür evinin karşısındaki kavşakta kaldırımda sergilen Avanak Avni adlı heykelini keserek çaldığı ve evine götürdüğü belirtildi. Heykelin, şüpheli Turunç\'un ikamet ettiği Şişli Kuştepe Mahallesi\'nde bir evin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği anlatılan iddianamede aynı gün şüpheli Turunç\'un da yakalandığı belirtildi.

\"İÇİMDEN BİR SES AL BUNU EVİNE GÖTÜR DEDİ\"

Şüpheli Turunç\'un ifadesinde heykel hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği de iddianamede, sorgusunda ise Avanak Avni heykeli gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin \'Al bunu evine götür\' dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Turunç\'un \"Gece vakti nitelikli hırsızlık\" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

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