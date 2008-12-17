Yeniden 10. sıradayız



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, bin 16 puanla yeniden 10. sıraya yükseldi.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 663 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya, bin 381 puanla yerini korudu. 3. sıradaki İtalya ise Hollanda ile yer değiştirerek, 4. sıraya düştü.



2010 Dünya Kupası elemelerinin etkili olduğu sıralamada, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 5, Arjantin 6, Hırvatistan da 7. sıradaki yerini koruyan diğer ülkeler oldular.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerini geçemediği için Haziran ayından sonra ilk kez 10. sırayı alan İngiltere, bu defa 2 sıra yükselerek, 8. sıraya oturdu.





-TÜRKİYE 3 BASAMAK YÜKSELDİ-





Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 basamak yükselerek, bin 16 puanla 10. sıraya geri döndü. Kırmızı-beyazlılar, Eylül ayında da 10. sırada idi.



(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika 3 basamak gerileyerek 54. sıraya, 3 basamak gerileyen Ermenistan da 113. sıraya düşerken, 6 basamak yükselen Bosna Hersek 61, 12 basamak birden çıkan Estonya da 119. sıraya yerleşti.



Gelecek yıl Ocak ayı FIFA dünya sıralaması, ayın 14'ünde açıklanacak.



Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:



1. (1) İspanya 1663 puan



2. (2) Almanya 1381



3. (4) Hollanda 1338



4. (3) İtalya 1326



5. (5) Brezilya 1246



6. (6) Arjantin 1180



7. (7) Hırvatistan 1142



8. (10) İngiltere 1115



9. (8) Rusya 1103



10. (13) Türkiye 1016



11. (11) Fransa 1007



11. (10) Portekiz 1007



11. (9) Çek Cumhuriyeti 1007



14. (14) Kamerun 989



15. (20) Ukrayna 909



16. (21) Mısır 894



17. (17) Paraguay 889



18. (15) İsrail 877



19. (22) Nijerya 876



20. (18) Yunanistan 872



(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)

