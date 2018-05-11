(Yeniden) - Şile'de engellilerin 1 günlük askerlik sevinci

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) Şile Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı’nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Temsili Askerlik ve Yemin Töreni” gerçekleştirildi. Engelli askerler, heyecan ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törene Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Sv. Albay Ali Beşir,Belediye Başkan Yardımcısı M.Turan Temel,daire amirleri ve aile yakınları katıldı. Ahmet Cesur, Abdulkadir Özal, Enes Aydoğan ve Abdurahman Deniz yapılan törende yemin ederek 1 gün de olsa asker olma onurunu yaşadılar.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Albay Ali Beşir, \"Bu güne kadar çeşitli hastalık ve engelleri nedeniyle askerlik vazifesini gerçekleştiremeyen kardeşlerimiz için yemin töreniyle kutsal vazifeyi yerine getirmelerini sağlıyoruz. Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk Ulusu için onur vesilesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulanan temsili askerlik faaliyeti icra edilmeye başlanmıştır. Bu gün burada sizler, bizlere ve bütün dünyaya yüreğinizle nasıl Türk askeri olacağınız gösterdiniz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla çarpan yüreğiniz güzel vatanımızın bir teminatıdır\" dedi.

Temsili askerler adına konuşma yapan Abdulkadir Özal kendisi için kürsüye konulan sehpaya çıkarak bir günde olsa Türk Askeri olmanın gururunu yaşıyorum.Arkadaşlarım ve ben bizleri şanlı bayrağımız altında Türk Ordusunun bir ferdi olma onurunu yaşattığınız için başta Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Garnizon Komutanıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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