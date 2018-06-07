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(Yeniden) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oylar verilmeye başlandı

YENİDEN ------------ Anıl UÇAN/iSTANBUL, (DHA) YURT  dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi başladı

07 Haziran 2018 12:48

YENİDEN

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Anıl UÇAN/iSTANBUL, (DHA) YURT  dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar gidiş, dış hatlar geliş katlarında kurulan sandıklarda vatadaşlar oylarını kullanıyor. Oyunu ilk kullananlardan Yeter Aksoy; “Ülkem için her şeyin en iyisi olsun istiyorum. Başka vatan başka Türkiye yok. Bizim için yaşanacak tek yer kendi vatanımız, diyorum. Herkes ona göre sağduyu ile güzel bir oy kullansın, diyorum. Vatana millete hayırlı olsun.” dedi. Şadan Yılmaz ise \"Oyumuzu şimdi kullandık. Hayırlı olsun. İnşallah vatanımız ve memleketimiz için daha güzel olur. Allah kimlere nasip ettiyse o kazansın” diye konuştu.

Oy verme işlemi 24 Haziran’da son bulacak.

(FOTOĞRAFLI)

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