(Yeniden) - Lidyana, Arda’nın yaptığı yatırımın 10 katı değerlendi

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İSTANBUL, (DHA) - OKAN Üniversitesi\'nin başlattığı girişimcilik dersilerinin bu haftaki konuğu, e ticaretin önde gelen isimlerinden Lidyana.com\'un kurucusu Hakan Baş oldu. Baş, futbol dünyasından e ticarete yatırım yapan ünlü isimlerin girişimcilik örneklerini anlattı.

Okan Üniversitesi’nde Girişimcilik Dersi’ne konuk olan girişimci, Lidyana.com kurucusu Hakan Baş iş hayatını anlatırken Arda Turan ve Semih Kaya ortaklıkları hakkında da konuştu. Baş, kurucu ortağı olduğu PeakGames’in 100 milyon dolarlık satışının kendisine gurur verdiğini de söyledi.

Okan Üniversitesi’nin Türkiye’de ilk kez başlattığı ve her hafta iş dünyasından önemli bir isim tarafından verilen Girişimcilik Dersi’ne dün Lidyana.com kurucusu Hakan Baş konuk oldu. 6 yılda toplam 17 şirketin kurucu ortağı olan 34 yaşındaki Baş, derste eğitim ve iş hayatından anılarını paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“Kurucu ortağı olduğum PeakGames’in satışı gurur verici”

Baş’ın “Girişimcilik Dersi” verdiği saatlerde, kurucu ortağı olduğu PeakGames’in hisselerinin yaklaşık yüzde 20’si Zygna tarafından 100 milyon dolara satın alındı. 2014 yılında Peak Games hissesini devrettiğini söyleyen Baş, şirketin kuruluş hikayesini şöyle anlattı:

“Ortağım Sidar Şahin’le 2010’da Moda’da bir apartmanın en alt katında kurduk. O tarihlerde Garanti Bankası’nda çalışıyordum. Babama gidip kendi işimi kurmak istediğimi söyledim. Bana ne yapacağımı sordu. Bir oyun sitesi kurarak tavla, okey, 101 oynatacağımı anlattım. Annem de, babam da doktor benim. Babam millete \'Tavla oynatarak para kazanmak sana rahat uyku uyutacak mı?\' diye sordu. Ben de ‘Uyurum yani’ cevabını verdim. Kurucu ortağı olduğum PeakGames’in bugünkü başarısından ötürü mutluyum ve satışı için gurur duyuyorum.\"

“Alex vazgeçince bize ortak olsun diye Arda’yı aradık”

Lidyana.com’un kuruluşunda eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza’nın Türkiye’de internete yatırım yapma isteğinin yattığını anlatan Baş, “Beni aradı ve \'e-ticaret yapalım\' dedi. İşe koyulduk ancak sonra, şike davaları devam ederken Alex Türkiye’de kalmak istemediğini söyledi ve bizim plan bozuldu. Ünlü bir ismi kullanarak PR yapacağımız iş modelinde, ünlümüz elimizden gitmişti. Ne yapacağız diye düşünürken ortaklarımdan Saffet Ulusoy ile Arda Turan’ı aradık. ‘Alex bu işi aslında çok yapmak istiyor ama biz işi seninle yapmak istiyoruz’ diyerek Arda’yı ikna ettik. Arda para kazanacağına inanınca ortaklığımıza katıldı. Yanılmadı, yabancı yatırım aldık. Büyüdük. Lidyana, Arda’nın yaptığı yatırımın 10 katı değerlendi. Türkiye’de moda e-ticaret ortalaması sepet başına 70 TL. Oysa Lidyana bir işlemde ortalama 270 TL’lik sepet satıyor\" diye konuştu.

\"Sparta Prag’lı futbolcu Semih Kaya için centilmenlik anlaşması yaptım”

Lidyana’ya en son yatırım yapan bireysel yatırımcının Sparta Prag’lı futbolcu Semih Kaya olduğunu ifade eden Baş, \"Bu yatırım karşılığında tüm mevcut yatırımcılarla bir centilmenlik anlaşması yaptık. Yatırımcılara dedim ki, ‘Bir gün Lidyana, Semih’in koyduğu paradan daha az değere düşerse koyduğu kadar parayı ilk o alacak\" dedi.

“Umut Evirgen ile ortaklıkta para kaybettim”

Girişimcilik konusunda hiç yanlış karar verip vermediği sorusuna Hakan Baş, “Birkaç kere patladım tabii! Çok gezdiğim bir dönem… La Boom ve Gizli Kalsın’ın sahibi Umut (Evirgen) arkadaşım. Bana Leven’te La Boucherie diye bir yer açacağından bahsetti. Oraya beraber ortak olduk ama baktık ki bu iş bize göre değil. Mekan işletmeciliği, teknoloji girişimciliğinden çok farklı. Orada biraz para kaybettik. Mermer işine girdik, çıktık. Orada da olmadı. Ama şimdi akıllandım. Hiç bilmediğin işe girmeyeceksin. Hele de konuya hakim bir ekibin yoksa asla girme\" yanıtını verdi.

Hakan Baş öğrencilere geleceği olan başlıkları Blogchain, VR, maching learning, drone, 3D yazıcı, nesnelerin interneti olarak sıralarken, \"Bu sektörleri çok iyi takip etmek ve pozisyon almak lazım. Örneğin 2 yıl önce girdiğimiz E-spor’daki SuperMassive takımımızı bugün almak için yapılan teklifler harcadığımızın 100 katı\" dedi.

“Çok çalışmaktan kafam yandı, bir hafta hastanede yattım”

Baş, aşırı çalışmanın da zararlı olabileceğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

\"2 yıl önceye kadar pazar günü dahil çalışıyordum. Bir yerden sonra beyin gerçekten yanıyor. Bundan 3 ay önce 1 hafta hastanede yattım. Psikolojikti. Hiçbir şeyle ilgilenmedim o süreçte. Şimdi çok daha temkinliyim. Kendime zaman ayırıyorum.”

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