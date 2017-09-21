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(Yeniden) - FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde  Cumartesi gecesi çalışma var

İSTANBUL

21 Eylül 2017 23:15

İSTANBUL. (DHA) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi kurulacak. 23 Eylül Cumartesi günü saat 22.00\'da baslayacak çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin  mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları istendi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\'\'  Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi kurulacak.  Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK\'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacak.

Bu çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00\'da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00\'da tamamlanacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak .  Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır.\" 

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