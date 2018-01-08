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(Yeniden) - Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 öğrenci bıçaklandı

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı

08 Ocak 2018 19:31

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı.
Olay, Zafer Mahallesi\'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan M.A. ile E.A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki bıçağını çıkarıp arkadaşı E.A.\'yı bacağından ve omzundan yaraladı. Yaralanan öğrenci, koşarak okula sığındı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi  ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 
Okula gelen polis ekipleri, kavga eden öğrencilerin arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Yaralanan öğrenci E.A.\'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, arkadaşını bıçaklayıp kaçan öğrenciyi arıyor.

(FOTOĞRAF)

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