(Yeniden) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Adnan Menderes'i mezarı başında andı

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Gülseli KENARLI – İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) AK Parti, 81 ilde eş zamanlı olarak, 57 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes için anma programı düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri Menderes ile birlikte idam edilen Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu\'nun Topkapı\'daki anıt mezarında öğle saatlerinde toplandı. Programa AK Parti insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Aysun Çelikler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, il yürütme kurulu üyeleri, il kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

“TÜRKÇE OKUNAN EZANI ASLINA DÖNDÜRMÜŞTÜR”

Programda ilk olarak Menderes için dua okundu, ardından AK Parti insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta bir konuşma yaparak, “Biz onların açtığı yolda miraslarına sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin, milletinin iradesi dışında hiçbir iradenin ve gücün bu ülkeyi yönetemeyeceği konusunda, özellikle 15 Temmuz gecesindeki verdiğimiz mücadeleyle son noktayı koyduğumuzu söylüyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Aysun Çelikler ise anma programının basın açıklamasında, “Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından partililer Menderes’in mezarı başında dua etti.

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