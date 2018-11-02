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(YENİDEN) - ADLİYE ÖNÜNDE "YAN BAKTIN" KAVGASI

Zeki GÜNAL- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN'daki  İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik grupla, iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı

02 Kasım 2018 16:21

Zeki GÜNAL- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN\'daki  İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik grupla, iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında \'yan baktın\' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar \"Hasta o kalp hastası\" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.

 

Görüntü dökümü

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-Kavga eden kişiler

-Kadınların bağrışmaları

-Polisin kavgayı ayırması

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detay görüntüler

 

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Zeki GÜNAL Cemal YURTTAŞİSTANBUL DHAAdalet SarayıKarşılıklıAdliye
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