-YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ YENİCE (A.A) - 29.08.2010 - Karabük'ün Yenice ilçesinde, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının enerji nakil hattının kopması sonucu çıktığı belirlendi. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Turgut Gül, yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra Balıkısık mevkisinde meşe ve çamlık alanda enerji nakil hattının kopması nedeniyle çıkan orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Soğutma çalışmalarına Yenice, Karabük, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ve Kastamonu İşletme Müdürlüğünden gelen arazöz ve dozerlerin yanı sıra 100 civarında orman işçisi ve köylülerin de katıldığını anlatan Gül, rüzgarın çıkmaması durumunda soğutma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.