T24 LogoT24 Logo
Gündem

YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ YENİCE (A.A)

30 Ağustos 2010 01:28

-YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ YENİCE (A.A) - 29.08.2010 - Karabük'ün Yenice ilçesinde, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının enerji nakil hattının kopması sonucu çıktığı belirlendi. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Turgut Gül, yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra Balıkısık mevkisinde meşe ve çamlık alanda enerji nakil hattının kopması nedeniyle çıkan orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Soğutma çalışmalarına Yenice, Karabük, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ve Kastamonu İşletme Müdürlüğünden gelen arazöz ve dozerlerin yanı sıra 100 civarında orman işçisi ve köylülerin de katıldığını anlatan Gül, rüzgarın çıkmaması durumunda soğutma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24