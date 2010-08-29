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YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI HIZLA YAYILIYOR YENİCE (A.A)

29 Ağustos 2010 23:28

-YENİCE'DEKİ ORMAN YANGINI HIZLA YAYILIYOR YENİCE (A.A) - 28.08.2010 - Zonguldak Orman Bölge Müdürü Akif Yılmaz, Yenice'deki orman yangınının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını bildirerek, ''Yangının en üst noktasında önlem olarak Yenice'den Karabük istikametine dere boyu esen rüzgarın önünü kesmeye çalışıyoruz'' dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangının, yerleşim alanı yakınlarında çıktığını söyledi. Yangının meşelik alandan doğu istikametinde esen rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Ekiplerimiz yaz süresince teyakkuzdaydı. 2-3 gündür sıcaklık 41 derece ve rutubet 20 derecenin altında. Yangına 15 dakika içerisinde müdahale edilmesine rağmen arazinin 300 metre kayalık olması ve yol bulunmamasından dolayı Karabük'te konuşlandırılanın yanı sıra Bursa'dan gelen iki helikopterle müdahale ediyoruz. Araziyi bildiğimiz için çok da korkmuyoruz. Bartın, Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Karabük ve Yenice Orman İşletmesi'nden dokuz arazöz yangına müdahale ediyor. Yangının en üst noktasında önlem olarak Yenice'den Karabük istikametine dere boyu esen rüzgarın önünü kesmeye çalışıyoruz. Buradan baktığımızda 200 metre kadar sonra çamlık alan başlıyor. Araziyi bildiğimiz için oraya dozer takviyesi yaptık. Dozerimiz 500 metre çıktığında arazözlerimiz hortum döşediklerinde daha iyi basınçla yangını kontrol altına alacağız. Yangın, 5 hektarlık alanı geçmez.''

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