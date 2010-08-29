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YENİCE'DE ORMAN YANGINI YENİCE (A.A)

29 Ağustos 2010 19:11

-YENİCE'DE ORMAN YANGINI YENİCE (A.A) - 29.08.2010 - Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü Turgut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkısık mevkisinde kayın ve çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi. Gül, yangına, bir helikopter, 12 tonluk su ikmal aracı, 5 arazöz ve bir ilk müdahalenin yanı sıra Karabük ve Yenice Orman İşletmesi ekibinin de müdahalede bulunduğunu söyledi. Gül, ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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