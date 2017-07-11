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Ekonomi

Yenice HES özelleştirmesine 8 teklif

Ön yeterlilik için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapıldı

11 Temmuz 2017 17:35

Eskişehir'de Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 38 megavat kapasiteli Yenice Hidroelektrik santral (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi için 8 teklif geldiği belirtildi. Teklifler,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığın'a yapıldı.

Yenice HES ve taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye ön yeterlilik için başvuran firmalar şunlar:

1. Nokta Yatırım Holding AŞ
2. Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.
3. Kemal CAN-Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama AŞ – Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama AŞ OGG
4. Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret AŞ
5. Kılıç Enerji Üretim AŞ
6. Fernas İnşaat AŞ
7. Bükor Elektrik Üretim AŞ
8. İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

 

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