Yeniçağ yazarından Erdoğan eleştirisi: Bu gönülsüzlük Türkiye'nin karşısına 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi bir fatura çıkardı

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını “Gönlüm razı olmadı” diyerek kaldırmasını gündemine aldı. Erdoğan’ın benzer bir sözü 19 Mart 2015'te de Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı konuşmada kullandığını hatırlatarak, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulundu.

“Bu gönülsüzlük, Türkiye'nin karşısına 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi bir fatura çıkaracaktı..." diyen Bulut sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“CIA'nın kullandığı bir cemaat, iktidarın bilgisi dışında, orduyu, yargıyı, emniyet teşkilâtını ve üniversiteleri ele geçirebilir miydi? Bugün, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan gibi gazeteciler, hukuka uyulduğu için mi hapistedir? Veya Enis Berberoğlu, hukuka uygun bir karar verildiği için mi milletvekilliği düşürülerek hapse atılmıştır? Yoksa gönlünüz buna razı olduğu için mi?"

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