Yeniçağ yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Trump delisi görüşmek isterse asla randevu verme

Yeniçağ yazarı Orhan Uguroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yapacağı ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump'la görüşmemesi için çağrıda bulundu. Uğuroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump delisi görüşmek isterse "Aramızda kriz yaratan sorunlar heyetler tarafından çözülünceye kadar görüşmem" diyerek asla randevu verme..." diye yazdı.

Orhan Uguroğlu, "Erdoğan'a çağrım: Trump ile görüşme" başlığıyla (23 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

23-27 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için bugün Amerika Birleşik Devletlerine gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık seçik bir çağrı yapıyorum.

Başkan Donald Trump'dan talep gelirse kesinlikle görüşme.

Gerek Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, gerekse AKP sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Amerika seyahati ile ilgili olarak şu sözleri söylediler.

"Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse, Başkan Trump Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız. Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir. Onların tarafından bir talep gelirse, bunu değerlendiririz. Türkiye değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunulur."

Bu sözlerden çıkan mesaj şudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşme talebi yok ama Trump'ın olursa düşünürüz.

Tabii ki kararı o verecek ama işte bu noktada önce Türkiye ile Amerika arasındaki tarihi krizleri de Erdoğan'a ve sizlere kısa notlarla hatırlatayım.

1962 - KÜBA FÜZE KRİZİ: Amerika Başkanı John F. Kennedy Sovyetlerin Küba'daki nükleer silahlarını geri çekmesini Sovyetler de, Amerika'nın Türkiye'deki nükleer başlıklarını geri çekmesini istedi. Kriz doğdu

1964 - JOHNSON MEKTUBU: ABD'nin 36'ncı başkanı Lyndon B. Johnson, 5 Haziran 1964'te dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye ilettiği mektubunda Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri harekât düzenleyeceğinden haberdar olduğunu ve bundan endişe duyduğunu yazdı.

Başbakan İnönü'nün yanıtı ise; "Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır" oldu.

1974 - HAŞHAŞ EKİMİ KRİZİ: 1974'te dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in haşhaş ekimini yeniden başlatmasıyla patlak verdi.

Bülent Ecevit, "Türkiye duruşunu göstermiştir" diye karardan caymadı.

1974 - KIBRIS HAREKÂTI SONRASI SİLAH AMBARGOSU KRİZİ: ABD, 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı sonrası Türkiye'ye yıllarca silah ambargosu uyguladı.

1974 - İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN KAPATILMASI KRİZİ: Amerika'nın ambargo kararına tepki olarak Türkiye, ülke sınırları içinde ABD'nin kullanımındaki İncirlik Üssü ve diğer üslerin kullanımını askıya alarak, buraların kontrolünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devretti.

2003 - 1 MART TEZKERESİ KRİZİ: O dönem Türk askerlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına ilişkin AKP hükümetinin tezkeresi, 1 Mart'ta TBMM'den geçmedi.

Hem Pentagon hem de ABD Kongresi Türkiye'ye tepki gösterdi.

2003 - ÇUVAL OLAYI KRİZİ: 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargâha baskın düzenledi, buradaki Türk askerleri başlarına çuval geçirilip gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağdat'a götürüldü.

Bu operasyon "1 Mart Teskeresi intikamı" olarak değerlendirildi.

2015 - İHA KRİZİ: Türkiye terörle mücadele amacıyla Amerika'dan İnsansız Hava Araçları (İHA) satın almak istedi. Amerika ise satmadı. Bunun üzerine Türkiye Anka ve Bayraktar adlı yerli ve millî İHA üretiyor.

2016 - ERDOĞAN'IN YAKIN KORUMALARI KRİZİ: Amerika ziyareti sırasında bir grup PKK'lı ve FETÖ'cü terörist Türk Büyükelçiliğine saldırdı. Gerek büyükelçilik gerekse Erdoğan'ın korumaları ile çatıştılar. Erdoğan'ın korumaları hakkında "tutuklama" kararı çıktı ve korumalar için sipariş edilen tabancaların satışı engellendi.

2017 - S-400 KRİZİ: Amerika Türkiye'nin istediği hava savunma sistemlerini satmayınca Erdoğan Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemleri satın aldı. Amerika NATO standartlarına aykırı diye tepki göstermeye devam ediyor.

2017 - VİZE KRİZİ: 8 Ekim 2017'de ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sonrası, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı. Türkiye de yine vize başvurularını askıya alarak bu karara misilleme yaptı.

2016 - 2018 PKK/PYD/YPG KRİZİ: Amerika gerek Suriye gerekse Irak'ta PKK/YPG/PYD terör örgütlerine binlerce TIR, yüzlerce kargo uçağı silah ve mühimmat ile zırhlı araçlar ve milyonlarca dolar hibe etti, etmeye de devam ediyor.

Türkiye şiddetle tepki gösteriyor ama Amerika ve Başkan Trump umursamıyor.

2018 - ANDREW BRUNSON KRİZİ: Trump ve Amerikan yönetimi, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.

2018 - TÜRK MALI DEMİR ÇELİK İÇİN EK VERGİ KRİZİ: Başkan Trump'ın kararı ile Amerika Türkiye'den ithal ettiği demir çelik ve ürünlerine ek vergi koydu.

Öte yandan yaptırımların gerekçesi olarak aslen Türkiye'de insan hakları meselesinin gösterildiğine dikkat çeken Loğoğlu, "Türkiye'nin bu mesajı da doğru algılaması lâzım" diyor:

2018 - FETÖ KRİZİ: 15 Temmuz kahpe darbe girişimi sonrası terörist başı Fethullah Gülen hakkında bir numaralı sanık kararları verilmesi üzerine Adalet Bakanlığı onlarca klasör delil içeren belgeleri Amerika Adalet Bakanlığı'na teslim ederek Gülen'in Türkiye'ye yargılanmak üzere iadesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her görüşmede Başkan Trump'a bu talebi söylemesi fayda etmeyince, "ver papazı al papazı" çağrısı yaptı. Gülen ne iade edildi ne de Amerika'da yargılandı.

2018 - REZA ZARRAB VE HAKAN ATİLLA KRİZİ: Amerikan yönetimi Türkiye'nin İran ambargosunu deldiği gerekçesi ile Amerika'ya giden Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'yı gözaltına alarak yargılamaya başladı. Davada dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında "tutuklama" kararı çıktı. Sarraf "itirafçı" olarak davadan kurtuldu, Hakan Atilla'ya ise mahkûmiyet kararı çıktı.

2018 - F-35 KRİZİ: Amerika ile ortak ürettiğimiz F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini gazeteci Serdar Turgut 28 Nisan 2018'de yazdı. Amerika Başkanı Trump'ın kararı ile peşinatını ödediğimiz uçakların satışı durduruldu.

İsmet İnönü, "Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır",

Bülent Ecevit, "Türkiye duruşunu göstermiştir" demişlerdi.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump delisi görüşmek isterse "...Aramızda kriz yaratan sorunlar heyetler tarafından çözülünceye kadar görüşmem" diyerek asla randevu verme...