Yeniçağ yazarı Zelyut: Nisanda gıda fiyatlarının çıldırdığını göreceğiz

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan temel gıda maddelerinde yüzde 8 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini değerlendirdi. Zelyut, bu kararın gıda fiyatlarını düşürmede etkili olmayacağını belirterek, artan üretici enflasyonlarına işaret etti. Zelyut şöyle dedi:

"AKP'nin anlamadığı şu: Yaşam bir oyun değil. Ekmeğin fiyatını düşüreceksen bu zat-ı şahanelerinin buyruğu ile olmaz. Bu ekmek üreterek, piyasaya vererek olur. Doları düşüreceksen örtülü faizle bir noktaya kadar düşer ya da aynı kalır, sen rezervlere düzenli gelir akışı sağlamalısın. Yüksek teknoloji içeren ürünler üreterek satıp, memlekete dolar, Euro kazandırmalısın. Çok affedersiniz iç çamaşırı, gömlek, pantolon satarak olmaz bu işler...

Hesap yapalım;

Yem fiyatı yüzde 120-130 artmış, tarımda en yaygın kullanımı olan amonyum sülfat gübre fiyatı yüzde 100 artmış, tohum fiyatı yüzde 60-150 artmış, elektrik yüzde 127 artmış, sulama maliyeti yüzde 100 artmış. Bunlar ne zaman yansıyacak mamullere? 2022 Nisan ayında. Güney illerimizden başlayacak ilk hasatla beraber gıda fiyatlarının çıldırdığını göreceğiz. Bizim an itibariyle yaşadığımız gıda enflasyonu içinde bu artışlar yok. 2021 yılına ait gelişmeleri konuşuyoruz. Peki gıdada KDV indiriminin sizce bir hükmü, etkisi kalacak mı? Şu an bile kimse etikette dramatik düşüşler yapmayacak, bunu çok iyi biliyoruz kendimizi kandırmayalım."

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