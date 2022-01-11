Yeniçağ yazarı Zelyut: Enflasyona karşı kalıcı bir çözümün olmaması dolara olan talebi kesmiyor

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, hükümetin kamu kaynaklarını "hoyratça" kullandığını belirterek "Boş bir çaba. Çünkü enflasyona karşı kalıcı bir çözümün olmaması dolara olan talebi kesmiyor. Kur korumalı mevduatla garibandan zamlarla alıp zengine vererek, ya da özel bankaları kıstırıp zorla döviz mevduatınızın yüzde yirmisini satın demek, kurda kalıcı düşüş sağlar mı? Rakamları gördük, 31 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları artış kaydetti." dedi.

Zelyut yılbaşından bu yana gelen zamlara da değinerek şöyle dedi:

"Bunun yükünü kim çekiyor? Yandaşlar gayet mutlu, onlar değil. Olan vatandaşa oluyor. Yapılan zamlar enflasyonu artıracak, enflasyon ise Lira'nın alım gücünü düşürecek, bu durum ise dolara talebi artırıp kuru yukarı çekecek. Kur yukarı gidince dışa bağlı sanayide maliyetler artıp tekrar enflasyon yaratacak. Alın size AKP'nin muhteşem ekonomi başarısı"

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