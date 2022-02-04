Yeniçağ yazarı Zelyut: Doların 20 liranın üzerine çıkması sürpriz olmayacak

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, ocak ayında aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,7 gelen enflasyon verilerini ve doların gidişatını değerlendirdi. Zelyut, enflasyonun ilerleyen dönemlerde yüzde 50'nin üzerine çıkacağını dolar kurunun da 20 liranın üzerini görmesinin sürpriz olmayacağını ifade etti.

Zelyut, Türkiye'de enflasyonun üretime dayalı bir ekonomi olmamasından kaynaklandığına işaret ederek şöyle dedi:

"Enflasyon ile mücadelenin tek şartı var: Üretimi artırmak! Bu da reformlarla olur, toplumsal huzur ve birlikle olur, güveni artırmakla olur.

Üretim yeterli miktar ve kalitede olmadığı için fiyatlar yukarı gitmeye devam edecek dedik. Enflasyon yangınına artan enerji maliyetleri, küresel tedarik sorunları da ek katkı sağlayacak.

Geleceğe yönelik olarak mantıklı bir öngörü Goldman Sachs'dan geldi. Kurum perşembe günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yayımladığı bir araştırma raporunda 'Ocak ayı enflasyonunun beklentileriyle uyumlu geldiğini, Şubat'ta ise enflasyonun yüzde 50'yi geçmesini beklediklerini söyledi.

Enflasyonda yüzde 50 seviyelerinin yılın sonunda baz etkisi devreye girene kadar korunacağını belirten Goldman Sachs, modellerinin enflasyonun yüzde 54-56 civarında yıl boyunca yatay bir seyir izleyeceğine işaret ettiğini belirtti.'

Bütün bu veriler ışığında dolar/TL kurunda da enflasyona paralel yüksek seviyelerin korunması, FED faiz kararı ile 14 seviyesinin kırılarak önce 18 daha sonra 20+ rakamlarının karşımıza çıkması sürpriz olmayacaktır. Bu rakamları yatırım tavsiyesi olarak değil spot kurun (13,5) en az enflasyon (yüzde 50) kadar değer kaybetmesi varsayımına bağlı olarak söylediğimi de belirtmek isterim.

Peki enflasyon ve dolar ne zaman düşer? Bunun için formül çok basit: Yeni Kurallar + Yeni Kurumlar + Yeni Kadrolar"

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