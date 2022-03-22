Yeniçağ yazarı Zelyut: Dolar adım adım 20 liraya gidiyor

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, doların adım adım 20 liraya gittiğini yazdı. Zelyut, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatlarının ve turizm gelirlerinde yaşanacak olası kaybın cari açık oranının artıracağına vurgu yaparak "Bütün bu rakamları yan yana getirirsek, enerji, turizm ve ihracat kayıpları cari açığı 100 milyar dolara taşıyacak" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına başlamasına da değinen Zelyut, esas problemin mayıs ve haziran aylarında Fed'in salgın döneminde bastığı 9 trilyon dolar parayı piyasadan çekmeye başlamasıyla oluşacağını ifade etti. "O zaman FED hareketine Lira nasıl karşı koyacak? Faiz artırıp Lira'ya cazibe de katamıyorsanız sonuçta ne olacak?" diye soran Zelyut şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yabancı yatırımlar gelmiyor, olanlar da çıkıyorsa kurun değerini korumamız nasıl mümkün olacak?

Her yazımızda vurguladığımız, enflasyonun emin adımlarla yüzde altmışa olan yürüyüşü de liraya değer kaybettirecek. Zaten spot kuru alıp enflasyon kadar artırdığınızda 20'nin üstünde rakamlarla karşılaşıyorsunuz."

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