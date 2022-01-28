Yeniçağ yazarı Zelyut'dan Fed uyarısı: Dolarda önce 14 sonra 18 aşılacak

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi. "AKP'nin bu hatası ile dolarda önce 14 sonra 18 aşılacak" başlıklı yazısında Powell'ın "Mart ayında faiz artırımına başlayabiliriz" sözlerini değerlendiren Zelyut, " Bugün 14 seviyesi geçilmesin diye canla başla yapılan müdafaa Mart ayında kırılmaya başlar. Bilanço daraltma işlemi ile de kurda 14'den 18'e yoluculuk gündeme gelir. Bu yolculukta hızı Amerikalıların faiz artış yüzdeleri ve ne kadar bir büyüklüğü hangi vadede çekecekleri belirler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Fed bizi etkilemez, çünkü Türkiye'de sıcak para az kaldı" sözlerine ilişkin olarak ise Zelyut şöyle dedi:

"Powell yaptığı toplantıda bu dönemin 2015 yılından çok farklı olduğunu söyledi. Enflasyonun çok yüksek, bilançonun (basılan paraların) daha büyük olduğunu belirtti. Buradan çıkartılan sonuç ise eğer enflasyon ABD'yi tehdit ediyorsa, FED'in çok daha hızlı ve sert şekilde faiz artırım ve bilanço daraltma döngüsüne gireceğidir.

O zaman çıkan sonuç şu: Bu bahar ayında faiz artacak ve paralar geri gidecek. Peki bakan Nebati'nin dediği gibi Türkiye sıyırabilir mi? Çok net hayır. Faizler arttığı zaman bu dönüp Türkiye'nin borçlanma faizlerini de vuracak. Bankalarınızın ve şirketlerinizin ödediği faiz yükü artmaya başlayacak. Kredi daha pahalı hale gelecek. Pahalı kredinin maliyetine ise bunu kullananlar katlanacak. Firmalar daha fazla faiz öderken, maliyet artışları vatandaşa yansıyacak. Bu döngü enflasyonu besleyerek Lira'da değer kayıplarını doğuracak.

O zaman bakanın bize dokunmaz beklentisi temelsiz bir görüş, sadece temenni…"

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