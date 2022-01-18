Yeniçağ yazarı Zelyut: Bütçe açığını AKP verdi, siz kapatıyorsunuz; rant çemberinde oturan 13-15 milyon kişinin keyfi gıcırında

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan Merkezi Yönetim bütçe açığının 192,2 milyar dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin olarak "Bu açığı kim verdi, kim kapatacak? Açığı AKP verdi, siz kapatıyorsunuz. AKP çevresinde yarı çapları farklı rant çemberlerinde oturan, yaklaşık 13-15 milyon kişinin keyfi gıcırında" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığının yıllara göre büyüyen açığına değinen Zelyut rakamları şöyle aktardı:

"2006 yılında eksi 5,7 milyar TL, 2010 yılında eksi 41,3 milyar TL, 2015 yılında eksi 25 milyar TL, 2018'de eksi 72,5 milyar TL, 2019'da eksi 124,3 milyar TL. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere her şeyin çok iyi olacağı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden sonra bütçe dengesinin büyük bir bozulma ile karşılaştığını görüyoruz. Dile kolay açığa bakın: eksi 72, eksi 124, eksi 175 ve şimdi eksi 192"

Bütçe açığının zamları, dolayısıyla enflasyonu beraberinde getirdiğini ifade eden Zelyut "Enflasyon artışı ise Lira'nın alım gücünün düşmesi demek. Lira'nın alım gücü düşünce yani değer kaybedince, vatandaş birikimlerini korumak için dolara geçmiyor mu? Dolar/TL yükselince yine AKP'nin bize hediye ettiği dışa bağlı üretim sisteminde, firmalarımız dış girdiye bağlı olduğu için, yarı mamul maliyetlerimiz artıyor ve alın size enflasyonu bir kez daha artıran zehirli bir kısır döngü oluşuyor" dedi.

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