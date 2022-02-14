Yeniçağ yazarı Zelyut: AKP işin 60 milyar lira KGF ile dönmeyeceğini biliyor; ekonomi yöneticilerinin iştahını 250-300 milyar dolarlık altın kabartıyor

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cumartesi günü açıkladığı 60 milyar liralık kefalet hacmi olan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerini değerlendirdi. Zelyut, finansmana erişim için düşürülen faizlerin işe yaramadığı için piyasaya KGF pompalandığını ifade ederek "60 milyar piyasanın dişinin kovuğunu doldurmaz. Ancak borçlara takla attırmaya yarar" dedi.

Zelyut, Türk firmalarının rekabet yeteneği kalmadığını, bu firmaların yüksek maliyetler nedeniyle batması durumunda hükümetin bu faturayla karşı karşıya kalacağını ancak hükümetin bunu seçim sonrasına bırakmak istediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"AKP işin sadece 60 milyarlık KGF ile dönmeyeceğini biliyor. Vatandaşın yastık altındaki altını. AKP ekonomi yöneticilerinin iştahını 250-300 milyar dolarlık altın kabartıyor. Yüzde onu gelse Allah bereket versin seçimleri alırız diyorlar.

Ancak ekonominin çalışma şekli yanlışken, dış girdiye bağlı sistemi hangi vatandaş fonlamak ister. AKP eğer kaynak istiyorsa önce tasarruf etmesi gerekmez mi? Yani saraylar, uçaklar, makam arabaları, 3-5 maaşlar, garanti paralardan oluşan bütçe savurganlığını fonlamak için vatandaş altınını verir mi?

Vatandaşa enflasyonu düşürmek için proje olarak gele gele ne geldi? Gıdada KDV düştü. Peki tarımsal girdiler yüzde yüz artmışken, bu girdilerin ürünlere yansımasını 2022 yılı Nisan ayında göreceksek, bu zam dalgasını kim durduracak?

Vatandaşın önüne tarım ve sanayide kalıcı, köklü bir çözüm gelmemiştir. AKP'nin seçim başarısı için kim kefen parasını verir?"

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