Yeniçağ yazarı: Uyuşturucunun büyük patronu kim?

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucu kaçaklığı hakkında, Venezuelalı narkotik uzmanı Mildred Camero'nun açıklamalarına yer verdiği bugünkü yazısında, "Uyuşturucu konusunda dünyada bir stratejik ittifak varsa, bu ittifak, ABD'den bağımsız kurulabilir mi?" sorusunu irdeledi.

Camero'nun, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Venezuelalı bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlandığına dikkati çektiğini hatırlatan Bulut, "Yani, 'Bazı Venezuelalı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında ABD Adalet Bakanlığı dava açıyorsa, Türkiye'deki stratejik müttefikleri hakkında da dava açabilir' demiş oluyor" dedi.

"Trilyon dolarların döndüğü bu piyasanın Karadeniz hariç dünyanın bütün denizlerine hâkim olan ABD'ye rağmen kurulduğunu kimse söyleyemez. Bir defa bu kadar yüksek miktarda doların, ABD dışında bir ülkenin kontrolünde el değiştirmesi mümkün değildir" görüşünü dile getiren Bulut, "Dolar taşıyan gemilere el koyan ABD, uyuşturucu taşıyan gemilerin Amerikan-İngiliz üslerinin ve gemilerinin bulunduğu ada devletçiklerinden geçip gitmesini neden seyrediyor? Uyuşturucu konusunda dünyada bir stratejik ittifak varsa, bu ittifak, ABD'den bağımsız kurulabilir mi?" diye sordu.

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