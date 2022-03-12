Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Yokların efendisi, Tayyip Erdoğan

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 2018 yılında yürürlüğe iren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bugüne kadar yaptığı icraatlarının övünülecek bir tarafı olmadığını ifade etti.

“AKP'li milletvekillerini de Sarayın bakanlarını da sokağa çıkamayacak hale getirdi bu ucube rejim” diyen Uğuroğlu bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Büyük adalet sarayları yaptırdılar, ama içinde adalet dağıtacak bağımsız hâkim ve savcı yok,

Büyük şehir hastaneleri yaptırıyorlar, hastalara derman olacak uzman doktorlar yok,

Kovid pandemisi nedeniyle cansiperane çalışan doktorlar var, ama onlara vefa duyan iktidar yok,

Yeni havaalanları yaptırıyorlar, bir karış karda kapanması bir yana uçan yolcuları yok,

Köprü, duble yol, deniz altından tünel yaptırıyorlar ama dolarla belirlenen tarifelerin pahalı olmasından geçecek araç yok,

İhracat artıyor, ithalat da artıyor ki, dış ticaret açığının kapanma ihtimali yok,

Asgari ücrete yüzde 50 artış var, ama zam yağmuruna dur diyen yok,

Teşvikler var, ama güvenip Türkiye'ye yatırıma gelen yabancı sermaye yok,

Merkez Bankası'nın eksi 55 milyar dolar rezervi var, ama 128 milyar doların hesabını veren yok,

Zamları yağmur gibi yağdırıyorlar, ama enflasyonun milleti fakirleştirdiğini düşünen iktidar yok,

Sarayın atanan tüccarların başında olduğu bakanlıklar var, milletin vekilleri bakanlıklarda yok,

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, un, şeker başta zamlar yağıyor, ama milletin nasıl ödeyeceğini düşünen AKP iktidarı yok,

Tek Adam için saray yaptırdılar ama bakanlar kurulu yok,

Türkiye Büyük Millet Meclisi var, ama saraydan torbalanıp gönderilen yasalar nedeniyle milletvekillerinin de Meclis'in de itibarı yok,

Şerefi ve namusu üzerine "tarafsız" kalacağına yemin eden AKP'li Cumhurbaşkanı var, ama tarafsızlığı yok,

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diye milleti kandırdılar ama anayasada tanımı yok,

16 Nisan referandumunda anayasa değişikliği ile Hâkimler Savcılar Kurulu'nu yeniden yapılandırdılar ama kaldırdıkları "Müsteşar" makamını anayasadan çıkartma yok,

4 partiden oluşan Cumhur Cemaat İttifakı var ama tek bir kez toplantıları yok,

Recep Tayyip Erdoğan'ı 3. kez cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlar, ama anayasada buna imkân verecek hüküm yok,

Anayasa'da, "Basın hürdür sansür edilemez" hükmü var, ama basının özgür olması gerektiğini takan yok,

"Kamu reklam ve ilanları medyaya eşit dağıtılır" diye yasa var ama başta kamu bankaları yasayı uygulayan yok,

Anayasaya göre; "Anayasa Mahkemesi kararları her kurumu ve yargıyı bağlar" ama Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala başta birçok AYM kararını uygulayan yok,

Koskocaman Yargıtay binası yaptılar ama arka kapısından giren üye, ön kapıdan Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak bir günde çıktı ki Yüksek Mahkeme'nin itibarı yok,

Üniversiteleri her ile, ilçeye kurdular, siyaseten atanan rektörleri, dekanları var ama dosdoğru kariyerli ve liyakatli öğretim üyeleri yok,

Binlerce üniversite mezunu var, ama girecekleri iş yok,

Betona yatırım yaptılar, ama üretim yapacak fabrika yok,

Amerikan başkanı ile eş başkan olan cumhurbaşkanı var, ama Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlara çözüm yok,

Biden ile görüşen Erdoğan var, ama F-35 uçaklarını Türkiye'ye verme niyetleri yok,

"Ver papazı, al papazı" dedi ve papaz Brunson'u verdi ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili Fethullah Gülen alçağını Türkiye'ye veren yok,

"FETÖ'nün siyasi ve siyasetçi ayağı var" deniyor, ama ortaya çıkarmak için harekete geçen cumhuriyet savcıları yok,

"15 Temmuz'un faili şerefsiz Birleşik Arap Emirliği" dediler ama Saray'a davete karşı tepki yok,

Rusya ile Türkiye arasında arabuluculuk hayali var ama Türkiye'nin önerisini ciddiye alan yok,

Suriye ile inadına görüşmeyip 5,5 milyon sığınmacıya 100 milyar dolar harcandı, harcanmaya da devam ediliyor ama onları ülkesine geri gönderme niyeti yok…"