Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Muhalefet, "bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekli" diyor, kesinlikle katılmıyorum

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, muhalefet partilerinin "Bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekir" sözlerine katılmadığını belirterek “Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için; en az 25 yıl gerekli…” diye yazdı.
Uğuroğlu, AKP’nin 19 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini ve iktidarında
“Yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisizleştirildi,
- Yürütme sadece Tek Adam tarafından yürütülüyor,
- Yargı Tek Adam tarafından kontrol altına alındı,
- Demokrasinin temel kuralları rafa kaldırıldı,
Sonuçta;
19 yıl + sıfıra sıfır elde var sıfır = AKP” diye yazdı.
AKP’nin vaatte bulunduklarını yerine getirmediğini yazan Uğuroğlu şöyle devam etti:
Bugünlerde muhalefet partileri diyorlar ki;
‘Bu bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekir.’
Hayır…
Kesinlikle katılmıyorum.
- Bu çöken rejimi, çöken devlet yapısını düzeltmek,
- Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurtarmak,
- Demokrasiyi yeniden rayına oturtmak,
- Cemaat ve tarikatları devlet yapısından temizlemek için 3-5 yıl asla yetmez.
Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için;
En az 25 yıl gerekli…"
Yazının tamamını okumak için tıklayın