Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Muhalefet, "bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekli" diyor, kesinlikle katılmıyorum

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, muhalefet partilerinin "Bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekir" sözlerine katılmadığını belirterek “Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için; en az 25 yıl gerekli…” diye yazdı.

Uğuroğlu, AKP’nin 19 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini ve iktidarında

“Yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisizleştirildi,

- Yürütme sadece Tek Adam tarafından yürütülüyor,

- Yargı Tek Adam tarafından kontrol altına alındı,

- Demokrasinin temel kuralları rafa kaldırıldı,

Sonuçta;

19 yıl + sıfıra sıfır elde var sıfır = AKP” diye yazdı.

AKP’nin vaatte bulunduklarını yerine getirmediğini yazan Uğuroğlu şöyle devam etti:

Bugünlerde muhalefet partileri diyorlar ki;

‘Bu bozulan rejimi düzeltmek için 3-5 yıl gerekir.’

Hayır…

Kesinlikle katılmıyorum.

- Bu çöken rejimi, çöken devlet yapısını düzeltmek,

- Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurtarmak,

- Demokrasiyi yeniden rayına oturtmak,

- Cemaat ve tarikatları devlet yapısından temizlemek için 3-5 yıl asla yetmez.

Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için;

En az 25 yıl gerekli…"

Yazının tamamını okumak için tıklayın